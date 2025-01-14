Довгий пуховик та хутряна панама: Джамала показала трендовий образ на зиму 2025

Зимою 2025 року довгий пуховик став абсолютним фаворитом, оскільки в ньому ідеально поєднуються стиль і захист від холоду. Ця універсальна річ підходить для будь-якого випадку, чи то прогулянка містом, чи то поїздка на роботу, чи то вечірня зустріч.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як такий верхній одяг цього сезону носить відома українська співачка Джамала .

Артистка слідкує за модними трендами і часто для зйомок та різноманітних заходів обирає розкішні сукні та цікаві костюми. А тепер вона продемонструвала повсякденний лук, який зможе повторити кожна.

Джамала показала стильний образ на зиму (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Довгий пуховик

Для розслабленого образу під час прогулянки в Карпатах Джамала обрала довгий пуховик світло-бежевого відтінку. Такий колір ще називають відтінок "вершкове масло", екрю, колір кокосового молока, і він зараз перебуває на піку популярності.

Пуховик модного відтінку (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Зазначимо, що стьобаний пуховик, як у співачки, - це верхній одяг, виконаний з матеріалу з декоративною прошивкою, що створює візерунки у вигляді квадратів. Матеріал прошивається шарами, що не тільки створює стильний візерунок, а й рівномірно розподіляє утеплювач, забезпечуючи комфорт і тепло.

Джамала вибрала злегка розкльошену модель довгого пуховика, з великими накладними кишенями спереду.

Довгий пуховик на зиму (фото: instagram.com/jamalajaaa)

З чим ще можна поєднувати довгий пуховик, як у Джамали

З сукнями та спідницями - доповніть пуховик чобітьми-панчохами або ботфортами для створення елегантного образу

З джинсами і трикотажем - спортивне взуття і затишні шарфи підкреслять повсякденний стиль

З поясом - приталені моделі або акцент на талії допоможуть зберегти жіночність в об'ємному верхньому одязі.

Образ Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaaaa)

Тепла панама

Свій образ переможниця "Євробачення-2016" доповнила молочним светром з оригінальною в'язкою з великими косами і широкими штанами гірчичного відтінку. Завершити лук артистка вирішила бежевими черевиками челсі, місткою сумкою-"відром" зі штучного хутра "тедді" з контрастною коричневою ручкою, а також хутряною панамою з довгим ворсом.

Сумка Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaaaa)

Тепла панама з еко-хутра - абсолютний фаворит, що підкреслює грайливість і затишний шарм зимових образів. Зазначимо, що варіанти зі штучного хутра в яскравих відтінках або з цікавими принтами додають оригінальності та роблять будь-який лук унікальним. Панама ідеально доповнює як спортивні, так і елегантні ансамблі, стаючи акцентною деталлю.

Тепла панама - тренд сезону (фото: instagram.com/jamalajaaa)

З чим ще носити хутряну панаму взимку 2025 року

З пальтом

Носіть хутряну панаму з класичним пальтом прямого крою або оверсайз. Такий дует має елегантний вигляд з ноткою грайливості.

Зі шкіряною курткою або дублянкою

Хутряна панама може бути ефектним доповненням до шкіряних елементів. Такий контраст матеріалів - м'якого хутра і жорсткої шкіри - робить образ динамічним і модним.

З трикотажною сукнею

Для затишного повсякденного стилю поєднуйте хутряну панаму з трикотажною сукнею середньої довжини та високими чобітьми. Цей лук відмінно підійде для зимових прогулянок або зустрічей.

Зі штанним костюмом

Якщо ви хочете додати до ділового образу трохи розслабленості й тепла, хутряна панама стане чудовим вибором. Особливо ефектний вигляд вона має з оверсайз-піджаками.

З теплими кросівками та спортивним костюмом

Для кежуал або спорт-шик стилю одягніть хутряну панаму з трендовим спортивним костюмом і об'ємними кросівками. Цей лук підкреслить вашу сучасність і легкість.

Хутряна панама - тренд сезону (фото: instagram.com/jamalajaaa)