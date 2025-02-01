Джамала показала, как носить самый модный оттенок сезона - пудро-розовый

Пудрово-розовый стал одним из самых модных цветов предстоящего весеннего сезона, однако многие модницы уже демонстрируют образы с ним в конце зимы. Это нежный и утонченный оттенок, который легко вписывается в самые разные стили и подходит для всех случаев. Он идеален и для Дня святого Валентина, добавляя мягкости и романтичности в образ, и для повседневных образов.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, как вещи такого оттенка носит популярная украинская певица Джамала.
Легкий, нежный, с нотками романтики, этот оттенок уже стал настоящим лидером подиумов, появляясь в коллекциях ведущих брендов, таких как Miu Miu, Alaïa, Khaite, Chanel и Jil Sander. Он покорил миллионы сердец своей утонченностью и универсальностью, став идеальным вариантом для тех, кто стремится добавить в свой гардероб нежность и элегантность.
Модный образ на весну 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)
Пудрово-розовые платья в сочетании с прозрачными или кружевными деталями будут выглядеть невероятно женственно. Модные фасоны - это платья с пышными рукавами, асимметричные модели или струящиеся платья в стиле бохо.
Праздничный образ (фото: instagram.com/anoukyve)
Составить весь лук в оттенках пудрово-розового - это просто и эффектно. Используйте этот оттенок в одежде, обуви и аксессуарах для создания гармоничного и утонченного образа. Например, пудрово-розовый костюм с брюками и жакетом в сочетании с минималистичными сумочками и туфлями будет выглядеть очень современно.
Пудрово-розовые аксессуары, например, сумки, обувь или украшения, будут отличным акцентом в любом образе. Модным трендом стали также пастельные оттенки на головных уборах, таких как шляпы или повязки на голову.
Вариант на весну 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)
Певица следит за модными трендами и часто демонстрирует стильные луки, которая каждая модница может взять себе на заметку.
Так, на днях Джамала показала несколько повседневных образов с длинной шубой пудрово-розового оттенка. Она подобрала под такую верхнюю одежду джинсы черного оттенка с заплатками и яркую шапку красного оттенка.
Джамала показала стильный лук (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Отметим, что артистка не раз подчеркивала, что она носит изделия только из искусственного меха, которые сейчас в тренде. Шубы из натурального меха давно в прошлом.
Певица в пудрово-розовой шубе (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Джа показала стильный многослойный лук, состоящий из серых джинсов, молочно-бежевого лонгслива с надписями, а также темно-розовой рубашки из денима. Такой ансамбль она дополнила бежевой шапкой с отворотом от известного украинского дизайнера - головные уборы от Руслана Багинского стали в последнее время фирменной фишкой певицы.
Джамала показала образ на каждый день (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Также образ певицы завершала вместительная сумка-шопер черного оттенка и бежевые ботинки челси на массивной подошве.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Ранее Джамала показала трендовый образ на зиму 2025.
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Для написания материала была использована Instagram-страница модного блогера Anouk Yve, а также украинской певицы Джамалы.