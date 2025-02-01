Джамала показала, как носить самый модный оттенок сезона - пудро-розовый

Почему пудрово-розовый - тренд весны 2025

Легкий, нежный, с нотками романтики, этот оттенок уже стал настоящим лидером подиумов, появляясь в коллекциях ведущих брендов, таких как Miu Miu, Alaïa, Khaite, Chanel и Jil Sander. Он покорил миллионы сердец своей утонченностью и универсальностью, став идеальным вариантом для тех, кто стремится добавить в свой гардероб нежность и элегантность.



Модный образ на весну 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)

Как носить пудрово-розовый в 2025 году

Платья

Пудрово-розовые платья в сочетании с прозрачными или кружевными деталями будут выглядеть невероятно женственно. Модные фасоны - это платья с пышными рукавами, асимметричные модели или струящиеся платья в стиле бохо.



Праздничный образ (фото: instagram.com/anoukyve)

Монохромный образ

Составить весь лук в оттенках пудрово-розового - это просто и эффектно. Используйте этот оттенок в одежде, обуви и аксессуарах для создания гармоничного и утонченного образа. Например, пудрово-розовый костюм с брюками и жакетом в сочетании с минималистичными сумочками и туфлями будет выглядеть очень современно.

Аксессуары

Пудрово-розовые аксессуары, например, сумки, обувь или украшения, будут отличным акцентом в любом образе. Модным трендом стали также пастельные оттенки на головных уборах, таких как шляпы или повязки на голову.



Вариант на весну 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)

Как шубу такого оттенка носит Джамала

Певица следит за модными трендами и часто демонстрирует стильные луки, которая каждая модница может взять себе на заметку.

Так, на днях Джамала показала несколько повседневных образов с длинной шубой пудрово-розового оттенка. Она подобрала под такую верхнюю одежду джинсы черного оттенка с заплатками и яркую шапку красного оттенка.



Джамала показала стильный лук (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Отметим, что артистка не раз подчеркивала, что она носит изделия только из искусственного меха, которые сейчас в тренде. Шубы из натурального меха давно в прошлом.



Певица в пудрово-розовой шубе (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джа показала стильный многослойный лук, состоящий из серых джинсов, молочно-бежевого лонгслива с надписями, а также темно-розовой рубашки из денима. Такой ансамбль она дополнила бежевой шапкой с отворотом от известного украинского дизайнера - головные уборы от Руслана Багинского стали в последнее время фирменной фишкой певицы.





Джамала показала образ на каждый день (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Также образ певицы завершала вместительная сумка-шопер черного оттенка и бежевые ботинки челси на массивной подошве.



Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)