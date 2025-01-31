Як виглядають наймодніші джинси 2025 року: один колір став найпопулярнішим

У 2025 році в тренді білі джинси. Цей колір став найпопулярнішим, відсунувши класичні сині та чорні відтінки. Білі джинси підійдуть для найрізноманітніших стилів і легко комбінуються з одягом будь-яких кольорів і фасонів, що робить їх універсальними. Їх можна носити як з casual-образами, так і з більш елегантними ансамблями.

Білі можуть бути як класичного прямого крою, так і в більш трендових варіантах: скінні, з рваними елементами, високими поясами або вільним кроєм.



Різні фасони білих джинсів (фото: instagram.com/anoukyve)

Раніше вважали, що такі джинси підходять тільки для весняно-літнього сезону, а в 2025 році інфлюенсери показують, що світлі штани з деніму - чудовий варіант на осінь і зиму. Відмінне поєднання - джинси, сірий светр і трендові кросівки. У більш прохолодні дні можна накинути зверху пуховик або пальто.



Джинси і светр (фото: instagram.com/tineandreaa)

З якими відтінками поєднувати білі джинси

Чорно-білий образ

Класичний монохромний стиль ніколи не виходить з моди. Білі джинси в поєднанні з чорним одягом створять стильний, лаконічний і елегантний образ.



Білі джинси відмінно поєднуються з чорним верхом (фото: instagram.com/_loissterling

Бежеві відтінки

Нюдові, пісочні або кавові відтінки додадуть теплоту образу і створять гармонійне поєднання з білими джинсами. Щоб зробити образ цікавішим, можна додати яскравий акцент, наприклад, червону сумку або синій шарф. Це матиме стильний вигляд і освіжить класичне поєднання.



Стильний лук з бежевим (фото: instagram.com/_loissterling)

Коричневий

Цей колір зараз на піку популярності, тому можна поєднати в одному образі відразу два тренди. Білі джинси, коричневий піджак і бежеві або коричневі аксесуари (наприклад, сумка і взуття) створять елегантний, але не надто строгий лук. Такий стиль чудово підходить для офісних зустрічей або повсякденних виходів.



Білі джинси з коричневим верхом (фото: instagram.com/juliesfi)

Тваринні принти

Такі джинси можна носити з бежевим, сірим або чорним, але додати цікавий акцент у вигляді взуття або сумки з тваринним принтом.



Білі джинси і взуття з леопардовим принтом (фото: instagram.com/juliesfi)

Сірий

Цей нейтральний колір створює стильний контраст із білими джинсами, надаючи образу елегантності. Сірі топи, футболки, блузи або светри ідеально підійдуть для створення стриманого і сучасного луку.



Стильний лук із сірим (фото: instagram.com/_loissterling)

White total look

Білі джинси та біла сорочка, блуза або светр. Виберіть строгу сорочку з гарним кроєм або повітряну блузу для жіночного образу. Доповніть комплект туфлями або лоферами та аксесуаром, наприклад, сумкою або ременем контрастного кольору.

Ще один варіант - змішання різних відтінків білого, від світлішого до темнішого.



Варіант на кожен день (фото: instagram.com/_loissterling, instagram.com/slipintostyle)