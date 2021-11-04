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В ПЦУ рассказали, нужно ли завешивать зеркала, когда в доме кто-то умер

Автор: Роман Мирончук

В Православной церкви Украины рассказали, про одну из самых популярных в нашей стране "поминальной" традиции, когда после смерти близкого человека дома завешивают все зеркала. По словам ПЦУ, это просто обычное суеверие, которое не имеет ничего общего с православной верой.

Об этом ПЦУ заявила на своей странице в Facebook.

"Завешивание зеркал является обычным предрассудком, который никак не полезен для души - ни умершего, ни того, кто доверяет таким предрассудкам. Ведь такие "традиции" подменяют в сознании человека православную веру суеверием, оккультным восприятием действительности", - заявили в ПЦУ.

Отметим, что традиция завешивать зеркала в доме, где находится умерший, распространена в разных культурах и странах.

В ПЦУ рассказали, что данная традиция основывается на суеверном страхе перед "магическими" свойствами зеркал, которые издавна ассоциируются с гаданиями, "общением" с духами и открытием "дверей" в "потусторонние миры".

Напомним, в ПЦУ также рассказали, могут ли православные праздновать Хэллоуин.

По мнению священнослужителей, "праздник монстров и нечисти", который заимствовали из западной культуры, украинцы редко воспринимают всерьез - это больше повод повеселиться и развлечься.

Но несмотря на это украинцы должны всегда чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг, и за свои собственные поступки.

Ранее православный священник Алексей Филюк назвал иконы, которые обязательно должны быть дома у каждого православного христианина. При этом необязательно увешивать ими весь дом.

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ПЦУ