Православный священник назвал иконы, которые обязательно должны быть у вас дома

Иконы в доме - важный атрибут для каждого православного христианина. Но совсем необязательно увешивать ими весь дом, чтобы в каждой комнате был образ или даже несколько.

Об этом сказал священник ПЦУ, религиозный и общественный деятель, волонтер и блогер Алексей Филюк, отвечая на вопросы читателей портала 20minut.ua .

Должна ли быть в каждой комнате иконка?

Если коротко - это не обязательно.

"Человек может иметь маленькое распятие в одной из комнат и жить по-христиански. А может быть такое, что у человека все стены дома увешаны иконами и рушниками, а живет он не как христианин: клянет, ругается, оскорбляет. Это не есть хорошо. Это дело каждого", - сказал священник.

Какие именно иконы должны быть дома?

По словам религиозного деятеля, в доме должно находиться распятие или икона Спасителя.

Также венчальные иконы должны храниться дома. Соответственно, те иконы, с которыми люди венчаются, должны быть дома.

При этом, они обязательно должны быть освященными.

"Иконы благословляются: потому что литография и дерево на рамке еще не являются иконой. Иконой она становится после освящения в храме. Иначе это просто изображение", - пояснил отец Алексей.

Фото: венчальные иконы (crafta.ua)

Какие еще иконы могут быть дома?

Добавим, что время от времени священники называют список икон, которые защищают дом и каждого члена семьи от нечистой силы и дурного глаза. Вот они: