У ПЦУ розповіли, чи потрібно завішувати дзеркала, коли в будинку хтось помер

У Православній церкві України розповіли, про одну з найпопулярніших в нашій країні "поминальну" традицію, коли після смерті близької людини вдома завішують всі дзеркала. За словами ПЦУ, це просто звичайне марновірство, яке не має нічого спільного з православною вірою.
Про це ПЦУ заявила на своїй сторінці в Facebook Facebook.
"Завішування дзеркал є звичайним забобоном, який ніяк не корисний для душі - ні померлого, ні того, хто довіряє таким забобонам. Адже такі "традиції" підміняють у свідомості людини православну віру забобоном, окультним сприйняттям дійсності", - заявили в ПЦУ.
Зазначимо, що традиція завішувати дзеркала в будинку, де знаходиться померлий, поширена в різних культурах і країнах.
У ПЦУ розповіли, що дана традиція грунтується на забобонному страху перед "магічними" властивостями дзеркал, які здавна асоціюються з ворожіннями, "спілкуванням" з духами і відкриттям "дверей" в "потойбічні світи".
Нагадаємо, в ПЦУ також розповіли, чи можуть православні святкувати Хелловін.
На думку священнослужителів, "свято монстрів і нечисті", яке запозичили із західної культури, українці рідко сприймають всерйоз - це більше привід повеселитися і розважитися.
Але незважаючи на це українці повинні завжди відчувати відповідальність за те, що відбувається навколо, і за свої власні вчинки.
Раніше православний священик Олексій Філюк назвав ікони, які обов'язково повинні бути вдома у кожного православного християнина. При цьому необов'язково обвішувати ними весь будинок.