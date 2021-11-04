У ПЦУ розповіли, чи потрібно завішувати дзеркала, коли в будинку хтось помер

У Православній церкві України розповіли, про одну з найпопулярніших в нашій країні "поминальну" традицію, коли після смерті близької людини вдома завішують всі дзеркала. За словами ПЦУ, це просто звичайне марновірство, яке не має нічого спільного з православною вірою.

Про це ПЦУ заявила на своїй сторінці в Facebook Facebook .

"Завішування дзеркал є звичайним забобоном, який ніяк не корисний для душі - ні померлого, ні того, хто довіряє таким забобонам. Адже такі "традиції" підміняють у свідомості людини православну віру забобоном, окультним сприйняттям дійсності", - заявили в ПЦУ.

Зазначимо, що традиція завішувати дзеркала в будинку, де знаходиться померлий, поширена в різних культурах і країнах.

У ПЦУ розповіли, що дана традиція грунтується на забобонному страху перед "магічними" властивостями дзеркал, які здавна асоціюються з ворожіннями, "спілкуванням" з духами і відкриттям "дверей" в "потойбічні світи".