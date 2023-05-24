ПЦУ планує перехід на новий календар. Чи можна буде відзначати свята за старим стилем?

Що відомо про перехід на новий календар

Наразі ієрархи розглядають можливість переходу на Новоюліанський календар. Він майже повністю збігається з Григоріанським. Крім того, першим користується більша частина православних церков: Константинопольська, Грецька, Румунська, Польська.

Натомість юліанським календарем послуговуються Російська, Грузинська, Єрусалимська та Сербська православні церкви.

"Завтра (24 травня - ред.) це питання буде винесено на обговорення Архієрейського собору, який відбуватиметься у Трапезному храмі в Києво-Печерській Лаврі. Будуть присутні всі єпископи, які проводили на місцях обговорення цього питання зі своєю паствою - священниками, вірянами", - каже митрополит.

Він переконаний, що рішення про перехід буде ухвалене принаймні більшістю.

"Думаю, завтрашнє рішення всього єпископату буде таким само, якщо не одноголосним, то переважною більшістю буде прийнято рішення про перехід ПЦУ на Новоюліанський календар", - каже Олександр.

Чи обов'язково вірянам дотримуватися нового календаря

Разом із тим Драбинко наголошує, що рішення про дотримання Новоюліанського календаря буде не обов'язковим для всіх, тобто примусово його нав'язувати нікому не будуть.

Таким чином якщо певні парафії захочуть звершувати богослужіння за старим стилем, який діє сьогодні, вони зможуть це вільно робити.

Навіщо змінювати календар

Раніше Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомляв, що в травні ПЦУ проведе Архієрейський собор, де обговорить питання зміни календаря.

За його словами, впровадження цих змін дасть змогу уникнути зміщення нерухомих свят.

"Втілення цієї реформи насамперед дасть змогу перейти на більш точний календар й уникнути в майбутньому поступового зміщення нерухомих свят. І хоч на цьому шляху ще залишаються деякі труднощі, проте переконаний, що з Божою допомогою ми їх вирішимо", - каже митрополит.

За новим календарем, парафіяни ПЦУ та УГКЦ будуть святкувати Різдво в один день - 25 грудня. Але вирахування дати Великодня буде відбуватися без змін. Це означає, що святкувати цей день римо-католики та православні будуть по-різному.