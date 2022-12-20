Стало відомо, чи доведеться парафіянам УПЦ МП перехрещуватись в ПЦУ

Яка позиція священників

Нещодавно у мережі почали поширювати інформацію із російських пропагандистських каналів про те, що начебто українські священники анульовують статус хрещення вірян, якщо обряд був проведений у церкві московського патріархату.

Як виявилось згодом, це був черговий фейк РФ. Його спростували журналісти фактчекінгового проєкту StopFake. Вони офіційно звернулись до представників Київського патріархату, аби вони прояснили позицію української церкви.

"Подібна практика перехрещення в ПЦУ не схвалюється та не здійснюється. Оскільки це груба богословська помилка, порушення канонів та тяжкий гріх", - прокоментували священнослужителі.

Також зазначили, що в УПЦ МП була практика перехрещення парафіян православних церков України, які в МП вважаються "розкольницькими".

При цьому священник ПЦУ Андрій Дудченко наголосив, що сам МП "знехтував канонами і приніс віру в жертву політиці".

Фейкове повідомлення, яке поширювали у російських пропагандистських каналах (скриншот)

Раніше українські священнослужителі неодноразово критикували практику перехрещування.

"Оскільки хрещення є духовним народженням, а народжується людина один раз, то й таїнство Хрещення здійснюють лише один раз. Один Господь, одна віра, одне хрещення Єф. 4:5. Перехрещування людини - це гріх проти Святого Духа, який не прощається ані в цьому житті, ані в наступному, тому не можна дозволити це робити ні з собою, ні зі своєю дитиною", - зазначали священники.

Православна Церква не дозволяє перехрещувати навіть тих людей, яких хрестили у неправославній християнській конфесії, якщо вони були хрещені "в ім’я Отця і Сина та Духа Святого", а лише доповнює це хрещення певними молитвами та миропомазанням.