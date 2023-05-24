ПЦУ планирует переход на новый календарь. Можно ли будет отмечать праздники по старому стилю?

Что известно о переходе на новый календарь

В настоящее время иерархи рассматривают возможность перехода на Новоюлианский календарь. Он почти полностью совпадает с Григорианским. Кроме того, первым пользуется большая часть православных церквей: Константинопольская, Греческая, Румынская, Польская.

Юлианским календарем в свою очередь пользуются Российская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская православные церкви.

"Завтра (24 мая - ред.) этот вопрос будет вынесен на обсуждение Архиерейского собора, который будет проходить в Трапезном храме в Киево-Печерской Лавре. Будут присутствовать все епископы, которые проводили на местах обсуждения этого вопроса со своей паствой - священниками, верующими", - говорит митрополит.

Он убежден, что решение о переходе будет принято, по крайней мере, большинством.

"Думаю, завтрашнее решение всего епископата будет таким же, если не единогласным, то подавляющим большинством будет принято решение о переходе ПЦУ на Новоюлианский календарь", - говорит Александр.

Обязательно ли верующим придерживаться нового календаря

Вместе с тем Драбинко отмечает, что решение о соблюдении Новоюлианского календаря будет не обязательно для всех, то есть принудительно его навязывать никому не будут.

Таким образом, если определенные приходы захотят совершать богослужения по старому стилю, который действует сегодня, они смогут это свободно делать.

Зачем изменять календарь

Ранее Настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщал, что в мае ПЦУ проведет Архиерейский собор, где обсудит вопросы смены календаря.

По его словам, внедрение этих изменений позволит избежать смещения недвижимых праздников.

"Воплощение этой реформы прежде всего позволит перейти на более точный календарь и избежать в будущем постепенного смещения недвижимых праздников. И хотя на этом пути еще остаются некоторые трудности, убежден, что с Божьей помощью мы их решим", - говорит митрополит.

По новому календарю, прихожане ПЦУ и УГКЦ будут праздновать Рождество в один день - 25 декабря. Но вычет даты Пасхи будет производиться без изменений. Это значит, что праздновать этот день римо-католики и православные будут по-разному.