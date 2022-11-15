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ПТСР виникає не лише у військових: що треба знати про розлад

Які міфи існують про посттравматичний синдром (Фото: freepik.com)
Автор: Василина Копитко

Багато українців психологічно скалічені жахіттями війни. Ті, хто став свідками трагічних подій, все частіше заявляють про наявність у себе чи близьких посттравматичного стресового розладу. Проте отримати дану травму можуть навіть ті, хто не був безпосередньо дотичним до небезпечної ситуації.

Про те, що потрібно знати про ПТСР і які міфи про нього існують, розповіли на сторінці ментального здоров'я "Бути зараз" в Instagram.

Тільки військові можуть мати ПТСР

ПТСР може стати наслідком будь-якого досвіду, який мав явну або уявну загрозу життю людини та перевищив її можливості впоратись зі надмірним стресом.

Це розлад здатний розвинутись у людини будь-якого віку, статті, фаху.

Розвивається тільки у тих, хто був у епіцентрі небезпеки

ПТСР може стати наслідком травми свідка. Цей виникає в людей, які були емоційно залучені до трагічних подій. Спостерігання насильства, бойових дій, смерті (навіть у новинах) може стати травматичним досвідом.

Небезпечний досвід завжди призводить до ПТСР

Не кожен, хто пережив загрозу буде мати ПТСР. Попередити цей розлад можуть: підтримка від соціуму, індивідуальна стресостійкість, досвід успішного пропрацьовування минулих травм.

Люди з ПТСР просто занадто слабкі

ПТСР, як і будь-яке психічне захворювання, не є вадою характеру, лінню чи слабкістю. ПТСР - справжня хвороба з реальними неврологічними наслідками. Травма - це завжди про досвід, який перевищує можливості психіки впоратись. Ця межа є у всіх нас.

Його неможливо вилікувати

Сучасна психотерапія пропонує ефективні підходи до лікування ПТСР. Це когнітивно-поведінкова терапія, травмофокусова терапія, тілесно орієнтована терапія та інші. У більшості затверджених напрямків психотерапії є стратегії роботи з травматичним досвідом.

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ПТСР