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ПТСР возникает не только у военных: что нужно знать о расстройстве

Какие мифы существуют о посттравматическом синдроме (Фото: freepik.com)
Автор: Василина Копытко

Многие украинцы психологически искалечены ужасами войны. Те, кто стал свидетелями трагических событий, все чаще заявляют о наличии у себя или близких посттравматического стрессового расстройства. Однако получить данную травму могут даже те, кто не был непосредственно причастен к опасной ситуации.

О том, что нужно знать о ПТСР и какие мифы о нем существуют, рассказали на странице ментального здоровья "Быть сейчас" в Instagram.

Только военные могут иметь ПТСР

ПТСР может стать следствием любого опыта, который имел явную или мнимую угрозу жизни человека и превысил его возможности справиться с чрезмерным стрессом.

Это расстройство способно развиться у человека любого возраста, статьи, специальности.

Развивается только у тех, кто был в эпицентре опасности

ПТСР может стать следствием свидетельской травмы. Это состояние возникает у людей, которые были эмоционально задействованы в трагических событиях. Наблюдение насилия, боевых действий, смерти (даже в новостях) может стать травматическим опытом.

Опасный опыт всегда приводит к ПТСР

Не каждый, кто пережил угрозу, будет иметь ПТСР. Предупредить это расстройство могут: поддержка от социума, индивидуальная стрессоустойчивость, опыт успешной проработки прошлых травм.

Люди с ПТСР просто слишком слабы

ПТСР, как и любое психическое заболевание, не является недостатком характера, ленью или слабостью. ПТСР - настоящая болезнь с реальными неврологическими последствиями. Травма - это всегда об опыте, превышающем возможности психики справиться. Этот предел есть у всех нас.

Его невозможно вылечить

Современная психотерапия предлагает эффективные подходы к лечению ПТСР. Это когнитивно-поведенческая, травмофокусовая терапия, телесно ориентированная терапия и другие. В большинстве утвержденных направлений психотерапии есть стратегии работы с травматическим опытом.

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Напомним, ранее мы рассказывали, какие ежедневные привычки помогут снизить риск рака.

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ПТСР