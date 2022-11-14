Які щоденні звички допоможуть знизити ризик раку: лікар поділився порадами

Змінити генетичні фактори, які теж можуть обумовлювати появу раку неможливо, а зменшити вплив канцерогенів та виключити фактори ризику цілком під силу кожній людини.

Щороку у світі від раку помирає 10 мільйонів людей. Але близько 30-50% онкологічних захворювань можна попередити.

Сімейний лікар Володимир Голокоз на своїй сторінці в Instagram розповідає, що допоможе знизити ризик раку.

Що таке онкологія?

Відомо, що для ефективної боротьби з ворогом його потрібно знати в обличчя. Тому для того, щоб запобігати онкології, варто достеменно розуміти, що це таке.

Лікар пояснює, що наші клітини мають свій життєвий цикл, за яким вони з'являються, розмножуються, помирають тощо. Коли клітина вражена раком, цей цикл порушено. Вони не помирають, а навпаки більше розмножуються. Так утворюються злоякісні ракові пухлини.

Можливо, ви здивуєтеся, проте щодня в організмі людини утворюються мільйони ракових клітин, але є механізми, які здатні її виявити та нейтралізувати.

Онкологія може обійти цей механізм, у результаті чого імунна система не розпізнає клітини як чужорідні. Тому рак виникає через збій імунних реакцій.

Що допоможе знизити ризик раку?

Вітамін D

За словами лікаря, цей вітамін відіграє найважливішу роль у нашій імунній системі. Його достатній рівень у крові регулює процеси метаболізму мінералів у кістках, розподілу клітин і отримання ними певного типу.

"На жаль, з їжі та сонця його отримувати складно. Більшості людей краще приймати вітамін D у добавках", - каже фахівець. Мінімальною дозою є 1000 МО, але перед прийомом краще проконсультуватися з лікарем і здати аналіз на рівень вітаміну у крові.

Силові тренування

Про користь спорту та фізичних навантажень годі й говорити. Дослідження підтверджують, що регулярні тренування знижують ризик розвитку раку та інших хвороб ще на початкових стадіях.

Наразі вчені не мають однозначного висновку, що саме у спорті так впливає на онкологію. Проте серед імовірних гіпотез є підвищення чутливості до інсуліну, зменшення жирових відкладень, боротьба із запаленнями за допомогою підвищеного рівня міокіну або поєднання всіх факторів.

Однак, наголошує лікар, ці тренування не повинні бути виснажливими та шкодити здоров'ю.

Спорт знижує ризик онкології на 25-40% (фото: Freepik)

Поліфеноли з темних ягід

Поліфенол керує різноманітними процесами у життєвому циклі клітин. У тому числі регулює їхній ріст і розмноження. Відповідно чим більше поліфенолу в організмі, тим більша ймовірність, що він не дасть розмножитися злоякісним утворенням.

Тому лікар Голокоз обов'язково радить додавати до раціону лохину, ожину, шипшину та чорницю.

Куркума

Ряд досліджень показав, що куркумін має протиракові властивості, і здатний вбивати ракові клітини, а також перешкоджати їх подальшому зростанню. Особливо ефективним він виявився проти раку молочної залози, раку кишківника, раку шлунка і раку шкіри.

Куркума також містить поліфенол подібно до ягід (фото: Freepik)



Вилучіть фактори ризику

На жаль, стан навколишнього середовища, постійні стреси та життя у мегаполісах значно підвищує ризик захворювання раком. Ці фактори неможливо викинути, адже це наша реальність, але їх можна нівелювати.

Стежте за своїм харчуванням, намагайтеся не палити та не вживати алкоголю. Наприклад, щоденне вживання переробленого м'яса підвищує ризик раку на 18%, а куріння - на 2500%.