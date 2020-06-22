ПЦР-тесты для инструкторов: как пройдет ВНО в условиях карантина

ВНО в Украине пройдет в условиях карантина (коллаж: РБК-Украина)

В Украине уточнили условия проведения ВНО-2020

В Министерстве образования и науки уточнили, как будет происходить внешнее независимое оценивание выпускников школ в 2020 году. Участники ВНО получили инструкции с алгоритмом действий при прохождении тестирования.

Об этом на брифинге сообщила временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, передает Укринформ.

По ее словам, все участники ВНО получили инструкцию по алгоритму действий в своих личных кабинетах. Кроме того, существует еще и видеоинструкция, которая наглядно показывает, как все должно происходить.

В пункте тестирования работники будут сообщать о том, что нужно соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Также будут разметки, по которым абитуриенты будут подходить к медработнику, где будут идентифицировать их личность и измерять температуру тела.

Мандзий отметила, что весь день перед началом тестирования будут проветриваться аудитории. Исключение составляют только те аудитории, где будет проводиться ВНО по иностранному языку, поскольку там будет аудирование, которое требует тишины.

При этом парты будут размещены на расстоянии друг от друга, и за одной партой будет сидеть только один человек.

В некоторых областях, к примеру, в Тернопольской, будут проводить ПЦР-тестирование всем инструкторам. Во Львове инструкторам проведут ИФА-тестирование. При этом абитуриентам тестирования проводить не будут.

У абитуриентов должен быть паспорт или документ, удостоверяющий его личность, приглашение на тестирование, и маска. Если маски нет, то ее выдадут. На каждого участника ВНО предусмотрено две маски.

Мандзий также заявила, что те, кого не допустят к тестированию из-за высокой температуры или признаках простуды, смогут пройти ВНО в дополнительную сессию.

Напомним, в Украине заговорили про дистанционное обучение в школах.

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Автор: Роман Мирончук