ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ПЦР-тесты для инструкторов: как пройдет ВНО в условиях карантина

STYLERЖизнь    22.06.2020 - 21:36
ПЦР-тесты для инструкторов: как пройдет ВНО в условиях карантина
ВНО в Украине пройдет в условиях карантина (коллаж: РБК-Украина)

В Украине уточнили условия проведения ВНО-2020

В Министерстве образования и науки уточнили, как будет происходить внешнее независимое оценивание выпускников школ в 2020 году. Участники ВНО получили инструкции с алгоритмом действий при прохождении тестирования.

Об этом на брифинге сообщила временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, передает Укринформ.

По ее словам, все участники ВНО получили инструкцию по алгоритму действий в своих личных кабинетах. Кроме того, существует еще и видеоинструкция, которая наглядно показывает, как все должно происходить.

В пункте тестирования работники будут сообщать о том, что нужно соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Также будут разметки, по которым абитуриенты будут подходить к медработнику, где будут идентифицировать их личность и измерять температуру тела.

Мандзий отметила, что весь день перед началом тестирования будут проветриваться аудитории. Исключение составляют только те аудитории, где будет проводиться ВНО по иностранному языку, поскольку там будет аудирование, которое требует тишины.

При этом парты будут размещены на расстоянии друг от друга, и за одной партой будет сидеть только один человек.

В некоторых областях, к примеру, в Тернопольской, будут проводить ПЦР-тестирование всем инструкторам. Во Львове инструкторам проведут ИФА-тестирование. При этом абитуриентам тестирования проводить не будут.

У абитуриентов должен быть паспорт или документ, удостоверяющий его личность, приглашение на тестирование, и маска. Если маски нет, то ее выдадут. На каждого участника ВНО предусмотрено две маски.

Мандзий также заявила, что те, кого не допустят к тестированию из-за высокой температуры или признаках простуды, смогут пройти ВНО в дополнительную сессию.

Напомним, в Украине заговорили про дистанционное обучение в школах.

Ранее мы писали о том, как украинские школьники отметили последний звонок.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины школаВНО
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь