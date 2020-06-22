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ПЛР-тести для інструкторів: як пройде ЗНО в умовах карантину

STYLERЖиття    22.06.2020 - 21:36
ПЛР-тести для інструкторів: як пройде ЗНО в умовах карантину
ЗНО в Україні відбудеться в умовах карантину (колаж: РБК-Україна)

В Україні уточнили умови проведення ЗНО-2020

У Міністерстві освіти і науки уточнили, як відбуватиметься зовнішнє незалежне оцінювання випускників шкіл в 2020 році. Учасники ЗНО отримали інструкції з алгоритмом дій при проходженні тестування.

Про це на брифінгу повідомила тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає Укрінформ.

За її словами, всі учасники ЗНО отримали інструкцію щодо алгоритму дій у своїх особистих кабінетах. Крім того, існує ще й відеоінструкція, яка наочно показує, як все має відбуватися.

В пункті тестування працівники будуть повідомляти про те, що потрібно дотримувати соціальну дистанцію в півтора метра. Також будуть розмітки, за якими абітурієнти будуть підходити до медпрацівника, де будуть ідентифікувати їх особу та вимірювати температуру тіла.

Мандзій зазначила, що весь день перед початком тестування будуть провітрюватися аудиторії. Виняток становлять лише ті аудиторії, де буде проводитися ЗНО з іноземної мови, оскільки там буде аудіювання, яке вимагає тиші.

При цьому парти будуть розміщені на відстані один від одного, і за однією партою буде сидіти тільки одна людина.

У деяких областях, наприклад, у Тернопільській, будуть проводити ПЛР-тестування всім інструкторам. У Львові інструкторам проведуть ІФА-тестування. При цьому абітурієнтам тестування проводити не будуть.

У абітурієнтів повинен бути паспорт або документ, що посвідчує його особу, запрошення на тестування, і маска. Якщо маски немає, то її видадуть. На кожного учасника ЗНО передбачено дві маски.

Мандзій також заявила, що ті, кого не допустять до тестування через високу температуру або ознаки застуди, зможуть пройти ЗНО у додаткову сесію.

Нагадаємо, в Україні заговорили про дистанційне навчання в школах.

Раніше ми писали про те, як українські школярі відсвяткували останній дзвоник.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України школаВНО
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