"Пташка" из "Азовстали" ответила гражданским, которые боятся войны: "Мы из того же мяса"

Парамедикиня из "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая прошла российский плен и продолжает работать ради победы Украины, ответила на вопросы подписчиков и дала гражданским важный совет. В частности, она прокомментировала тему того, что люди боятся оказаться на войне.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram "Пташки".

Что "Пташка" посоветовала гражданским

Так, у девушки спрашивали не только о личной жизни. Эта тема, к слову, почему-то очень интересует подписчиков "Пташки", хотя сама она не любит об этом много говорить. Иногда Полищук публикует фото своего жениха, погибшего в Мариуполе, и не скрывает, что ей больно делиться воспоминаниями.

Среди всех вопросов "Пташка" обратила внимание, в частности, на такой: как гражданский человек может преодолеть страх оказаться на войне. В ответ она отметила, что боятся все.

"Нам тоже страшно. Мы тоже гражданские. Но подняли ж*пу и пошли защищать страну. Мы из того же мяса", - написала Полищук.

"Просто думайте головой и помните, что мы закончимся. И учитесь, пока не поздно", - добавила она.

Полищук ответила тем, кто боится войны (скриншот)

"Пташка" из "Азовстали" сказала, что нужно делать молодежи

Кроме этого "Пташку" попросили дать совет современным подросткам. Говоря о молодежи, парамедик назвала четыре важных аспекта.

"Учитесь. Готовьтесь к войне. Почитайте родителей. Мойте руки", - написала она.

"Пташка" дала совет подросткам (скриншот)