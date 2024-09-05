Не закопуйте мене в землю. Пташка з "Азовсталі" довела до сліз своїм "заповітом"

Катерина "Пташка" Поліщук - парамедикиня з "Азовсталі", яка пройшла російський полон і продовжує боротися за Україну. І нині вона несподівано заговорила про смерть, а саме про те, яким має бути її поховання і що вона радить українцям.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це "Пташка" написала на своїй сторінці в Instagram .

За словами Катерини, вона "все ж повинна це написати". "Пташка" зазначила, колись цей день настане, а тому вона закликає не плакати на її похороні.

"Кожен раз коли захочеться плакати - донатьте на дрони, якщо вже закінчиться війна - допомагайте дитячим будинкам та сімʼям полеглих. Турбуйтесь про вдів", - написала Поліщук.

"Принесіть відро води, прибийте поличку, нарубайте матері дров. Вони віддали найдорожче за ваш спокій. Одягніть жовтий, помаранчевий чи червоний одяг на прощання зі мною. Уявіть, як то буде гарно. Не несіть мені квіти, хоч я їх і люблю. Подаруйте їх своїм матерям. Подаруйте їм любов, бо мені вже буде на квіти всеодно", - додала вона.

"Пташка" з "Азовсталі" (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

Окрім цього, Катерина розповіла, що хоче, аби її кремували. Вона навіть назвала місце, в якому просить розвіяти її прах - на горі в селі Тухля Львівської області.

"Не закопуйте мене в землю. Я хочу літати і після. Не звинувачуйте нікого, окрім росіян. Не сійте розбрату. Повірте, це те, чого мені найменше хотілось при житті. Багато гіркої несправедливості знала я, багато знаєте ви… Але не плодіть її в своїй душі", - зазначила Поліщук.

Також "Пташка" каже, що замість оплакування, краще сходити до військового госпіталю, аби допомогти воїнам, вислухати їх. Вона закликає співати та розмовляти українською.

А на прощанні з нею, пише Поліщук, вона б хотіла, аби люди співали "дурнуваті" пісні й пам'ятали, як сама вона любила співати.

"І про Маріуполь заспівайте. Там я залишилась. Там я правда жила. Плекайте ненависть до всього російського. Це перманентно, не залежно від моменту моєї смерті. Чисто порада. Сподіваюсь, це почують мільйони. Нас чують лише після смерті", - написала "Пташка".

"Тому і в цьому дійстві я стану корисною для своєї країни, для своєї Нації. Вірна Україні зараз і до останнього подиху. Така моя воля. Хай виконається ще через багато великих звершень чи завтра, але я зроблю все, що мені написано. Не шкодуйте за мною. Я воїн. За воїнами не плачуть. Ними пишаються. В їх честь влаштовують турніри. За них мстять", - резюмувала вона.

Катерина Поліщук (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

Новий допис розчулив юзерів. Багато хто написав, що після слів "Пташки" було важко не заплакати. Також користувачі залишили наступні коментарі: