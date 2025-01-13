Пташка з "Азовсталі" відповіла, чому ми ще не перемогли РФ: ""Не співпадає мета"

Захисниця України Катерина Поліщук, відома як "Пташка" з "Азовсталі", висловилася про ситуацію на Покровському напрямку. Також вона розповіла, чому, на її думку, відбуваються саме такі події на фронті.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), думками про це "Пташка" поділалася в новому відео з Покровська, яке на своєму YouTube-каналі розмістила Раміна Есхакзай.

"Я не військово-політичний стратег, не можу сказати, чисто здогадки, як на це все впливає загальна геополітична ситуація в світі. Але складається чітке враження, що вони дуже поспішають захопити побільше, в якийсь момент з Красногорівки почалися дуже-дуже активні їхні штурмові дії. Вони змінюють тактику, пробують різними шляхами: на мотоциклах, на важкій техніці, на "буханках", "Жигулях", - розповіла Катерина.

"Вони роблять все можливе і неможливе. Все, що навіть в фільмах ніколи не знімали. Вони промацують слабкі місця і тиснуть: кількістю, якістю, технікою, зброєю, людьми. Насправді складна дуже ситуація, така активна фаза, якої дуже давно не було", - додала вона.

За словами "Пташки", окупанти ніби намагаються захопити якомога більше територій. І до якого моменту це триватиме - вона не знає. Поліщук пригадала, що коли вона перебувала в Маріуполі, в неї був зовсім інший настрій.

"Пташка" висловилася про ситуацію на фронті (скріншот)

"Якщо в Маріуполі я була на піднесенні, хоча розуміла, що це все, то тут, розуміючи наші можливості та ресурси, дивлячись на кількість людей, які безтурботно готуються до свят, і дивлячись на стомлені очі хлопців,які цілодобово на чергуваннях... Просто багато в кого опускаються руки", - розповіла захисниця.

"Єдине, що тут тримає - це розуміння того, що якщо ми підемо, просто от скажемо: знаєте, робіть що хочете... Спаде лінія фронту, вони просто підуть по рівній землі", - додала вона.

Також Раміна спитала, чому "не складається пазл" - попри надважкі зусилля Україна поки що не може перемогти Росію.

"Не співпадає мета. У нас, у людей, які перебувають на фронті, головне - не допустити ворога до своїх дітей та домівок. Яка мета у всіх, хто вище - не знаю і не розумію. Якщо дивитися на більшість рішень, на призначення командирів, на зняття прекрасних бойових командирів за втрату однієї вулиці, але тримання командирів, які за місяць втрачають по 15 населених пунктів... Я не знаю, яка мета", - відповіла "Пташка".

"Іноді складається таке враження, що є тільки два варіанти: або певні особи зрадники, або вони просто дебіли. І от страшніше, якщо вони дебіли, бо якщо вони просто це все не усвідомлюють, то це страшно. А якщо зрадники, то це можна хоча б якось усвідомити", - додала вона.

Катерина зазначила, що бачить, як допомагають армії люди, яких вже зачепила війна. В когось воює чоловік, в когось син і так далі. Але "Пташка" помічає, що в суспільстві все більше "втомлених", яких цікавить все, окрім фронту.

"Всі хочуть жити нормально, але чомусь ніхто не усвідомлює, що жити нормально під Росією не вийде. Ті, хто тут, викладаються на повну", - резюмувала вона.