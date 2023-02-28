Псують зуби та збільшують вагу: топ-3 продуктів, які шкідливі для здоров'я

Деякі популярні продукти дуже шкідливі для здоров'я. Краще вилучити зі свого раціону, адже вони несуть реальну небезпеку.

Про це повідомила лор та нутриціолог Яна Петренко в Instagram .

Сніданки швидкого приготування

Через постійний брак часу, багато людей змушені включати каші швидкого приготування до свого раціону.

Однак, головними мінусами таких каш та пластівців є відсутність достатньої кількості волокон, мінеральних речовин та вітамінів.

"Рослинна клітковина покращує травлення, стимулює роботу кишківник та позбавляє від запорів. Вона також очищає наш організм від шлаків, токсинів та різних хімікатів", - йдеться у повідомленні.

Нутриціолог каже, що у традиційній каші міститься набагато більше таких корисних та поживних волокон.

Плавлений сир

Такий популярний продукт містить велику кількість жиру та є висококалорійним. Тому його не можна їсти людям, які мають зайву вагу та які слідкують за своєю фігурою.

Через присутність у складі різних харчових добавок та великої кількості натрієвих сполук, його слід вживати з обережністю таким групам людей:

алергікам;

хто має проблеми з судинами;

з артеріальним тиском;

нирками;

людям з непереносність лактози.

Солодкі газовані напої

Лікар каже, що організм людини на 60% складається з води, тому цей баланс потрібно підтримувати щодня.

Загалом основою будь-якого напою є вода, але крім неї в них містяться й інші речовини, які впливають на організм.

При великому вживанні газованих напоїв вимивається кальцій з організму, настільки швидко, що це може призводити навіть до остеопорозу.

Також вживання солодких напоїв погано впливає на зуби, а особливо на дитячі.