Псують зуби та збільшують вагу: топ-3 продуктів, які шкідливі для здоров'я
Деякі популярні продукти дуже шкідливі для здоров'я. Краще вилучити зі свого раціону, адже вони несуть реальну небезпеку.
Про це повідомила лор та нутриціолог Яна Петренко в Instagram.
Сніданки швидкого приготування
Через постійний брак часу, багато людей змушені включати каші швидкого приготування до свого раціону.
Однак, головними мінусами таких каш та пластівців є відсутність достатньої кількості волокон, мінеральних речовин та вітамінів.
"Рослинна клітковина покращує травлення, стимулює роботу кишківник та позбавляє від запорів. Вона також очищає наш організм від шлаків, токсинів та різних хімікатів", - йдеться у повідомленні.
Нутриціолог каже, що у традиційній каші міститься набагато більше таких корисних та поживних волокон.
Плавлений сир
Такий популярний продукт містить велику кількість жиру та є висококалорійним. Тому його не можна їсти людям, які мають зайву вагу та які слідкують за своєю фігурою.
Через присутність у складі різних харчових добавок та великої кількості натрієвих сполук, його слід вживати з обережністю таким групам людей:
- алергікам;
- хто має проблеми з судинами;
- з артеріальним тиском;
- нирками;
- людям з непереносність лактози.
Солодкі газовані напої
Лікар каже, що організм людини на 60% складається з води, тому цей баланс потрібно підтримувати щодня.
Загалом основою будь-якого напою є вода, але крім неї в них містяться й інші речовини, які впливають на організм.
При великому вживанні газованих напоїв вимивається кальцій з організму, настільки швидко, що це може призводити навіть до остеопорозу.
Також вживання солодких напоїв погано впливає на зуби, а особливо на дитячі.
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