Портят зубы и увеличивают вес: топ-3 продуктов, которые вредны для здоровья
Некоторые популярные продукты очень вредны для здоровья. Лучше изъять из своего рациона, ведь они несут реальную опасность.
Об этом сообщила лор и нутрициолог Яна Петренко в Instagram.
Завтраки быстрого приготовления
Из-за постоянной нехватки времени, многие вынуждены включать каши быстрого приготовления в свой рацион.
Однако главными минусами таких каш и хлопьев является отсутствие достаточного количества волокон, минеральных веществ и витаминов.
"Растительная клетчатка улучшает пищеварение, стимулирует работу кишечника и избавляет от запоров. Она также очищает наш организм от шлаков, токсинов и различных химикатов", - говорится в сообщении.
Нутрициолог говорит, что в традиционной каше содержится гораздо больше таких полезных и питательных волокон.
Плавленый сыр
Такой популярный продукт содержит большое количество жира и есть высококалорийным. Поэтому его нельзя есть людям, которые имеют лишний вес и следят за своей фигурой.
Из-за присутствия в составе различных пищевых добавок и большого количества натриевых соединений его следует употреблять с осторожностью следующим группам людей:
- аллергиком;
- кто испытывает проблемы с сосудами;
- с артериальным давлением;
- почками;
- людям с непереносимостью лактозы.
Сладкие газированные напитки
Врач говорит, что организм человека на 60% состоит из воды, поэтому этот баланс нужно поддерживать каждый день.
В общем, основой любого напитка является вода, но кроме нее в них содержатся и другие вещества, которые влияют на организм.
При большом употреблении газированных напитков вымывается кальций из организма настолько быстро, что это может приводить даже к остеопорозу.
Также употребление сладких напитков плохо влияет на зубы, а особенно на детские.
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