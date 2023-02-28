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Портят зубы и увеличивают вес: топ-3 продуктов, которые вредны для здоровья

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Вторник 28 февраля 2023 11:25
Портят зубы и увеличивают вес: топ-3 продуктов, которые вредны для здоровья Нутрициолог назвала продукты, какие вредны для здоровья (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые популярные продукты очень вредны для здоровья. Лучше изъять из своего рациона, ведь они несут реальную опасность.

Об этом сообщила лор и нутрициолог Яна Петренко в Instagram.

Завтраки быстрого приготовления

Из-за постоянной нехватки времени, многие вынуждены включать каши быстрого приготовления в свой рацион.

Однако главными минусами таких каш и хлопьев является отсутствие достаточного количества волокон, минеральных веществ и витаминов.

"Растительная клетчатка улучшает пищеварение, стимулирует работу кишечника и избавляет от запоров. Она также очищает наш организм от шлаков, токсинов и различных химикатов", - говорится в сообщении.

Нутрициолог говорит, что в традиционной каше содержится гораздо больше таких полезных и питательных волокон.

Плавленый сыр

Такой популярный продукт содержит большое количество жира и есть высококалорийным. Поэтому его нельзя есть людям, которые имеют лишний вес и следят за своей фигурой.

Из-за присутствия в составе различных пищевых добавок и большого количества натриевых соединений его следует употреблять с осторожностью следующим группам людей:

  • аллергиком;
  • кто испытывает проблемы с сосудами;
  • с артериальным давлением;
  • почками;
  • людям с непереносимостью лактозы.

Сладкие газированные напитки

Врач говорит, что организм человека на 60% состоит из воды, поэтому этот баланс нужно поддерживать каждый день.

В общем, основой любого напитка является вода, но кроме нее в них содержатся и другие вещества, которые влияют на организм.

При большом употреблении газированных напитков вымывается кальций из организма настолько быстро, что это может приводить даже к остеопорозу.

Также употребление сладких напитков плохо влияет на зубы, а особенно на детские.

Раньше мы называли продукты, которые помогают быстро согреться

Также мы писали, как хранить молоко в холодильнике после открытия коробки.

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