Не псуватиметься і не пліснявітиме. Названий найкращий спосіб зберігання хліба у спеку

Де зберігати хліб улітку

Ні для кого не секрет, що хліб має короткий термін придатності, як і більшість хлібобулочних виробів, і він починає псуватися вже через кілька днів після приготування.

Хоча багато людей знають, що зберігати хліб у прохолодному темному місці - це найкращий спосіб продовжити його термін зберігання, влітку це набагато важче зробити.

На думку експертів, високі температури та висока вологість можуть зробити навіть хлібницю небажаним місцем для зберігання цього популярного продукту. Контейнери з темного дерева можуть бути зроблені спеціально для випічки, але вони не такі ефективні, коли зовні тепле повітря.

Дехто вважає, що зберігати хліб у холодильнику - гарна ідея, але це не зовсім так.

Свіжий хліб повинен зберігатися в прохолодному місці, щоб запобігти появі плісняви, те саме стосується і нарізаних, розфасованих хлібів.

При нормальній температурі та середньому рівні вологості хліб найкраще зберігати у закритій, негерметичній тарі. Однак після того, як він був нарізаний або на кухні стало тепліше, ніж зазвичай, випечене тісто слід зберігати трохи інакше.

За словами німецького експерта з харчування Біргіт Брендель, керамічні та глиняні контейнери - це найкращий спосіб зберігання хліба, оскільки вони пропускають повітря та забезпечують обмін повітря та вологи.

Це запобігатиме росту цвілі й не дасть хлібу зіпсуватися.

Звичайно, холодильник забезпечує прохолоду для випічки, але це може зіпсувати її текстуру та смак. Коли хліб зберігається за низьких температур, близько 0°С або нижче, волога піднімається на поверхню кірки, де випаровується, що призводить до зміни ваги та смаку.

Куди точно не варто класти хліб у спеку

Паперових та поліетиленових пакетів слід уникати у теплу погоду, оскільки вони перешкоджають циркуляції повітря, що необхідно для збереження хліба.

За словами Біргіт, поліетиленові пакети уповільнюють швидкість висихання хліба, що збільшує ризик накопичення вологи та утворення плісняви. Волога всередині хліба також з більшою ймовірністю випарується і потрапить у пластик, внаслідок чого він стане живильним середовищем для бактерій.