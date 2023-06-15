Не будет портиться и плесневеть. Назван лучший способ хранения хлеба в жару

Где хранить хлеб летом

Ни для кого не секрет, что у хлеба короткий срок годности, как и у большинства хлебобулочных изделий, и он начинает портиться уже через несколько дней после приготовления.

Хотя многие люди знают, что хранить хлеб в прохладном темном месте - это лучший способ продлить его срок хранения, летом это гораздо труднее сделать.

По мнению экспертов, высокие температуры и высокая влажность могут сделать даже хлебницу нежелательным местом для хранения этого популярного продукта. Контейнеры из темного дерева могут быть сделаны специально для выпечки, но они не так эффективны, когда снаружи теплый воздух.

Некоторые считают, что хранить хлеб в холодильнике - хорошая идея, но это не совсем так.

Свежий хлеб должен храниться в прохладном месте, чтобы предотвратить появление плесени, то же самое относится и к нарезанным, расфасованным хлебам.

При нормальной температуре и среднем уровне влажности хлеб лучше всего хранить в закрытой, негерметичной таре. Однако после того, как он был нарезан или на кухне стало теплее, чем обычно, выпеченное тесто следует хранить немного по-другому.

По словам немецкого эксперта по питанию Биргит Брендель, керамические и глиняные контейнеры - это лучший способ хранения хлеба, поскольку они пропускают воздух и обеспечивают обмен воздуха и влаги.

Это предотвратит рост плесени и не даст хлебу испортиться.

Конечно, холодильник обеспечивает прохладу для выпечки, но это может испортить ее текстуру и вкус. Когда хлеб хранится при низких температурах, около 0°С или ниже, влага поднимается на поверхность корки, где испаряется, что приводит к изменению веса и вкуса.

Куда точно не стоит класть хлеб в жару

Бумажных и полиэтиленовых пакетов следует избегать в теплую погоду, так как они препятствуют циркуляции воздуха, что необходимо для сохранения хлеба.

По словам Биргит, полиэтиленовые пакеты замедляют скорость высыхания хлеба, что увеличивает риск накопления влаги и образования плесени. Влага внутри хлеба также с большей вероятностью испарится и попадет в пластик, в результате чего он станет питательной средой для микробов.