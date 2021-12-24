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Психологи выяснили, почему женатые мужчины не носят кольцо, и стоит ли волноваться

Новина українською →
Пятница 24 декабря 2021 18:21
Психологи выяснили, почему женатые мужчины не носят кольцо, и стоит ли волноваться Фото: Психологи выяснили, почему женатые мужчины не носят кольцо (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Психологи раскрыли причины, почему многие мужчины отказываются носить обручальное кольцо, даже имея штамп в паспорте. По мнению специалистов, основных причин для этого три.

Стоит ли партнерам волноваться из-за этого, пишет News.myseldon.

Причина № 1. Не любит "побрякушки"

Некоторые мужчины принципиально не любят украшения, считая ношение колец исключительно женским делом.

Если разобраться, то с детства девочкам часто прокалывают уши, покупают разную бижутерию, а мальчикам - нет. Поэтому такая установка может помешать мужчине принять необходимость ношения кольца.

Причина № 2. Мешает работать

Если ваш мужчина, к примеру спортсмен или автослесарь, кольцо может действительно мешать ему выполнять работу.

Конечно, можно снимать, надевать кольцо, но это может привести к его утрате. Тогда семейного скандала вам точно не избежать.

Причина № 3. Мужчина считает, что он свободен

При чем это, скорее, психологически, когда женатому и даже с детьми мужчине важно чувствовать свою свободу.

Кольцо - это атрибут, показывающий ограничение степеней свободы мужчины, что бывает непросто признать.

Эксперты говорят, что в последней причине нет ничего страшного и опасного для брака. Просто такому мужчине свобода важнее, чем другим женатым. А если мужчина захочет предать, никакое кольцо его не удержит.

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