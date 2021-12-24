Психологи выяснили, почему женатые мужчины не носят кольцо, и стоит ли волноваться
Психологи раскрыли причины, почему многие мужчины отказываются носить обручальное кольцо, даже имея штамп в паспорте. По мнению специалистов, основных причин для этого три.
Стоит ли партнерам волноваться из-за этого, пишет News.myseldon.
Причина № 1. Не любит "побрякушки"
Некоторые мужчины принципиально не любят украшения, считая ношение колец исключительно женским делом.
Если разобраться, то с детства девочкам часто прокалывают уши, покупают разную бижутерию, а мальчикам - нет. Поэтому такая установка может помешать мужчине принять необходимость ношения кольца.
Причина № 2. Мешает работать
Если ваш мужчина, к примеру спортсмен или автослесарь, кольцо может действительно мешать ему выполнять работу.
Конечно, можно снимать, надевать кольцо, но это может привести к его утрате. Тогда семейного скандала вам точно не избежать.
Причина № 3. Мужчина считает, что он свободен
При чем это, скорее, психологически, когда женатому и даже с детьми мужчине важно чувствовать свою свободу.
Кольцо - это атрибут, показывающий ограничение степеней свободы мужчины, что бывает непросто признать.
Эксперты говорят, что в последней причине нет ничего страшного и опасного для брака. Просто такому мужчине свобода важнее, чем другим женатым. А если мужчина захочет предать, никакое кольцо его не удержит.
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