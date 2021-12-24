Психолог рассказала, чем грозит одиночество мужчинам и женщинам

Психолог рассказала, что к ней часто обращаются пациенты из-за чувства одиночества, которое их подавляет. Особенно остро оно проявляется у людей последние два года - во время вынужденной изоляции.

Что делать с этим тревожным и навязчивым чувством, Styler рассказала Алена Щербань , семейный психолог, сексолог.

Что такое одиночество, и как с этим справиться

Прежде всего, стоит осознать, что это не какое-то эфемерное понятие. Это конкретное чувство, причем для каждого отдельного человека оно означает что-то свое. Ибо у каждого индивидуума одиночество связано с определенной незакрытой потребностью.

"Одиночество - это некий феномен, который нельзя назвать чисто психологической проблемой. Скорее, это симбиоз факторов на стыке психологии, социологии, философии и культуры. Одним словом - это разлад в отношениях с миром или с самим с собой", - считает эксперт.

В частности, известный американский психотерапевт и писатель Ирвин Ялом выделяет несколько типов этого состояния:

Межличностное одиночество, которое человек может переживать как ощущение изоляции. Среди причин ее возникновения - социальная изоляция с которой мы в последнее время вынуждены сталкиваться.

Эмоциональная изоляция, когда нет привязки к конкретному человеку.

Внутриличностная изоляция, когда человек душит собственные эмоции и потребности, не доверяет своим чувствам и суждениям о чем - то и живет по принципу - другие знают лучше, как и что мне надо делать.

Экзистенциальное одиночество, которое сейчас очень распространено и связано с повышением тревожности. Вроде человек и не сам - он окружен близкими людьми, но при этом чувствует себя отчаянно одиноким.

Фото: Алена Щербань

В чем опасность экзистенциального одиночества

Свои чувства такой одиночка пытается заглушить, и часто ищет выход в новых отношениях.

Но и тут незадача: на начальном этапе такие отношения могут быть очень интенсивными, но они не удовлетворят базовой потребности одинокого человека. И он останется с тем же, с чего и начинал. Да еще и с разбитым сердцем, ведь отношения, построенные на тревоге, скорее всего, распадутся.

Как распознать одинокого человека

Такие люди, как правило, угрюмы, тревожны, слишком сосредоточены на себе, стараются во что бы то ни стало перевести разговор на собственные проблемы. Порой агрессивны, раздражительны.

Иногда чрезмерно критичны (в том числе, по отношению к себе) и пытаются оказывать психологическое давление на других. Им трудно расслабиться и повеселиться, особенно, без дополнительных стимуляторов вроде алкоголя.

Одинокие люди порой впадают в крайности: или они слишком доброжелательны (таких еще называют "хоть к ране прикладывай"), услужливы и делают все, лишь бы их не оттолкнули.

С другой - наоборот, излишне грубы, как будто намеренно подвергаются тому, чтобы от них отвернулись.

А иногда встречается смешанный тип поведения. То есть, человек не имеет стандартных моделей взаимодействия с окружающими. Но одно понятно точно: она - несчастлива.

Одиночество - не всегда плохо

В частности, Абрахам Маслоу, автор пирамиды человеческих потребностей, считал, что одиночество - это не просто неотъемлемая часть нашей жизни, но и высшая потребность для достижения самоидентификации личности.

Но для этого одиночество должно быть управляемо - то есть, человек делает сознательный выбор. И не пытается разными способами, в том числе, вредными для себя, избавиться от одиночества. А перевести его в конструктив.

Некоторые люди пытаются решить проблему одиночества с помощью сайтов знакомств. С одной стороны - это удобно: не надо даже никуда выходить, чтобы с кем-то познакомиться или даже завязать романтические отношения. С другой, форматы этих сервисов знакомств довольно специфичны и спутаны и могут не отвечать запросам.

Например, человек, который ищет партнера, что оценит ее внутренний мир, натыкается на вполне приземленные предложения вовсе не духовной близости. И это разочарование может вызвать еще большее погружение в себя, развитие депрессии и суицидальные порывы.

Как избавиться от этого навязчивого чувства

Для того, чтобы не чувствовать себя одинокими, надо работать над собой - развитием внутреннего мира, формированием устойчивости к влиянию внешнего мира.

Проанализируйте, как меняется ваше настроение в зависимости от того, кто-то уделил вам внимание, "лайкнул" пост в соцсети или наоборот, раскритиковал.

От этой зависимости стоит избавляться, работая над внутренним содержанием, которое будет гарантировать вам целостность и самодостаточность. И тогда, даже если вы временно остались в одиночестве, вы не чувствуете себя покинутыми.

Лучший вариант решить проблему одиночества (независимо от того, действительно ли человек живет сам или чувствует себя одиноким, находясь в семье) - обратиться к специалисту.

Ведь часто одиночество - это лишь часть большого комплекса вопросов, разобраться в которых поможет специалист.