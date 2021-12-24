Психологи з'ясували, чому одружені чоловіки не носять обручку, і чи варто хвилюватися

Психологи розкрили причини, чому багато чоловіків відмовляються носити обручку, навіть маючи штамп в паспорті. На думку фахівців, основних причин для цього три.

Чи варто партнерам хвилюватися через це, пише News.myseldon.

Причина № 1. Не любить прикраси

Деякі чоловіки принципово не люблять прикраси, вважаючи носіння обручок виключно жіночою справою.

Якщо розібратися, то з дитинства дівчаткам часто проколюють вуха, купують різну біжутерію, а хлопчикам - ні. Тому така установка може перешкодити чоловікові прийняти необхідність носіння обручки.

Причина № 2. Заважає працювати

Якщо ваш чоловік, наприклад спортсмен або автослюсар, обручка може дійсно заважати йому виконувати роботу.

Звичайно, можна знімати, надягати її, але це може привести до втрати. Тоді сімейного скандалу вам точно не уникнути.

Причина № 3. Чоловік вважає, що він вільний

При чому це, скоріше, психологічно, коли одруженому і навіть з дітьми чоловікові важливо відчувати свою свободу.

Обручка - це атрибут, що показує обмеження ступенів свободи чоловіка, що буває непросто визнати.

Експерти кажуть, що в останній причині немає нічого страшного і небезпечного для шлюбу. Просто такому чоловікові свобода важливіше, ніж іншим одруженим. А якщо чоловік захоче зрадити, ніяка обручка його не втримає.