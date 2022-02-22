Психологи выяснили, какие типы мужчин никогда не изменяют

"Ленивцы"

Это факт: многим мужчинам нравится плюхаться на диван перед телевизором и пить пиво. А вот романтика, напротив, трудоемка: вы должны принять душ, побриться, надеть что-то кроме спортивных штанов, купить цветы, пойти в кино, думать о комплиментах, участвовать в разговоре.

Измена жене связана с поездками, бронированием ужинов, бронированием номеров в отелях и т. д. Для некоторых мужчин адюльтер - это попросту утомительно.

"Не красавцы"

Хотя женщины часто говорят, что мужчина должен быть немного красивее обезьяны, это не совсем правдиво. Пары, в которых женщина - красотка, а мужчина очень сильно "не дотягивает" - большая редкость.

Психологи говорят, что не слишком красивые мужчины часто счастливы, что женщина выбрала их, и не рискуют идти "налево", чтобы не потерять существующие отношения.

"Жадины"

Внебрачная связь требует денег. Даже если вам не нужно раскошелиться на билеты на самолет и гостиничные номера, рано или поздно вам придется выложиться на еду, цветы, шоколад, билеты в театр, нижнее белье.

"Слишком трусливы"

Многие мужчины изменили бы своим женам, если бы думали, что им это сойдет с рук. Но они опасаются, что будут пойманы из-за своей забывчивости, неосторожности или других факторов. Именно поэтому они не обманывают.

Трудоголики

Дела и так отнимают много времени, и в какой-то момент иметь любовницу просто становится еще одной работой. И если твоя любовница живет в другом городе, все еще сложнее.