Держите два главных правила, которые навсегда изменят вашу личную жизнь

Но настолько ли жизнеспособны такие отношения? Психологи говорят, что эти страсти - они для экрана, а для каждого из нас нужно совсем другое

У многих из нас представление о любви и отношениях сформировались на основе любовных романов, фильмов, где герои после сложных перипетий, страданий, разрывов и воссоединений наконец-то сливаются в страстном поцелуе, за которыми следуют финальные титры.

Есть всего два правила в личной жизни, которые действительно работают. И усвоив их вы перестанете тратить время на ненужных вам людей, с которыми вам уж точно не по пути.

Правило № 1. В отношениях должно быть легко

Запомните, легко должно быть с самого начала. С первых минут. Вашего человека вы почувствуете сразу, будто вы давние знакомые.

К примеру, парень, с которым вы через пятнадцать минут готовы уединиться в туалете торгового центра лучше того, кому вы семь лет писали письма, получая ответы через раз.

А девушка, которая сразу проявит интерес, гораздо лучше неприступной красотки, что по сути играет с вами как с запасным вариантом.

Просто - значит хорошо. Сложно - значит плохо. И это аксиома.

Не нужно подстраиваться, бегать, вызванивать, выпрашивать внимание. Если это ваш человек, он будет вашим с самого начала.

А если сразу не заладилось, не загорелось, не закрутилось - это просто не ваш человек. И успокойтесь, с вами все в порядке.

Не давайте себя втянуть в сложные отношения.

Правило № 2. Отношения должны приносить радость

Как только отношения перестали приносить вам радость, а стали в тягость, вызывают отвращение, прекращайте их сразу же.

Вам не нужны слезы, разборки, битая посуда, упреки, взаимные обвинения. Если для вас отношения стали равны постоянному стрессу, уходите.

Ведь как только из отношений уходит радость - они становятся бесполезными.

Если партнер хочет только обвинять и упрекать, не позволяйте подсадить вам чувство вины. Уходите! Отношения нужны для радости.

Все это "ради детей", "потому, что все так живут", "по привычке", "потому, что без нее (него) еще хуже" можно сразу выбросить на помойку.