Психологи з'ясували, які типи чоловіків ніколи не зраджують

"Лінивець"

Це факт: багатьом чоловікам подобається плюхатися на диван перед телевізором і пити пиво. А ось романтика, навпаки, трудомістка: ви повинні прийняти душ, поголитися, вдягнути щось крім спортивних штанів, купити квіти, піти в кіно, думати про компліменти, брати участь в розмові.

Зрада дружині пов'язана з поїздками, бронюванням вечері, бронюванням номерів в готелях і т. д. Для деяких чоловіків адюльтер просто занадто втомлює.

"Не красені"

Хоча жінки часто кажуть, що чоловік повинен бути трохи красивіше мавпи, це не зовсім правдиво. Пари, в яких жінка - красуня, а чоловік дуже сильно "не дотягує" - велика рідкість.

Психологи кажуть, що не дуже красиві чоловіки часто щасливі, що жінка вибрала їх, і не ризикують йти "наліво", щоб не втратити існуючі відносини.

"Жаднюга"

Позашлюбний зв'язок вимагає грошей. Навіть якщо вам не потрібно розщедритися на квитки на літак і готельні номери, рано чи пізно вам доведеться викластися на їжу, квіти, шоколад, квитки в театр, спідню білизну.

"Занадто боягузливі"

Багато чоловіків зрадили б своїм дружинам, якби думали, що їм це зійде з рук. Але вони побоюються, що будуть спіймані через свою забудькуватість, необережність або інші фактори. Саме тому вони не обманюють.

Трудоголік

Справи і так забирають багато часу, і в якийсь момент мати коханку просто стає ще однією роботою. І якщо ваша коханка живе в іншому місті, все ще складніше.