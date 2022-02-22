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Психологи выяснили, какие типы мужчин никогда не изменяют

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 18:05
Психологи выяснили, какие типы мужчин никогда не изменяют Фото: Какие мужчины никогда не изменяют (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Психологи рассказали, какие типы мужчин не способны изменить своей женщине по той или иной причины. Всего таких однолюбов несколько разновидностей.

Об этом пишет AARP.

"Ленивцы"

Это факт: многим мужчинам нравится плюхаться на диван перед телевизором и пить пиво. А вот романтика, напротив, трудоемка: вы должны принять душ, побриться, надеть что-то кроме спортивных штанов, купить цветы, пойти в кино, думать о комплиментах, участвовать в разговоре.

Измена жене связана с поездками, бронированием ужинов, бронированием номеров в отелях и т. д. Для некоторых мужчин адюльтер - это попросту утомительно.

"Не красавцы"

Хотя женщины часто говорят, что мужчина должен быть немного красивее обезьяны, это не совсем правдиво. Пары, в которых женщина - красотка, а мужчина очень сильно "не дотягивает" - большая редкость.

Психологи говорят, что не слишком красивые мужчины часто счастливы, что женщина выбрала их, и не рискуют идти "налево", чтобы не потерять существующие отношения.

"Жадины"

Внебрачная связь требует денег. Даже если вам не нужно раскошелиться на билеты на самолет и гостиничные номера, рано или поздно вам придется выложиться на еду, цветы, шоколад, билеты в театр, нижнее белье.

"Слишком трусливы"

Многие мужчины изменили бы своим женам, если бы думали, что им это сойдет с рук. Но они опасаются, что будут пойманы из-за своей забывчивости, неосторожности или других факторов. Именно поэтому они не обманывают.

Трудоголики

Дела и так отнимают много времени, и в какой-то момент иметь любовницу просто становится еще одной работой. И если твоя любовница живет в другом городе, все еще сложнее.

Ранее мы писали про два главных правила, которые могут навсегда изменить вашу личную жизнь.

Также психологи рассказали про пять вещей, которые никогда не перестанут нравиться мужчинам в женщинах.

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