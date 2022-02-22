Психологи з'ясували, які типи чоловіків ніколи не зраджують
Психологи розповіли, які типи чоловіків не здатні зрадити своїй жінці з тієї чи іншої причини. Всього таких однолюбів кілька різновидів.
Про це пише AARP.
"Лінивець"
Це факт: багатьом чоловікам подобається плюхатися на диван перед телевізором і пити пиво. А ось романтика, навпаки, трудомістка: ви повинні прийняти душ, поголитися, вдягнути щось крім спортивних штанів, купити квіти, піти в кіно, думати про компліменти, брати участь в розмові.
Зрада дружині пов'язана з поїздками, бронюванням вечері, бронюванням номерів в готелях і т. д. Для деяких чоловіків адюльтер просто занадто втомлює.
"Не красені"
Хоча жінки часто кажуть, що чоловік повинен бути трохи красивіше мавпи, це не зовсім правдиво. Пари, в яких жінка - красуня, а чоловік дуже сильно "не дотягує" - велика рідкість.
Психологи кажуть, що не дуже красиві чоловіки часто щасливі, що жінка вибрала їх, і не ризикують йти "наліво", щоб не втратити існуючі відносини.
"Жаднюга"
Позашлюбний зв'язок вимагає грошей. Навіть якщо вам не потрібно розщедритися на квитки на літак і готельні номери, рано чи пізно вам доведеться викластися на їжу, квіти, шоколад, квитки в театр, спідню білизну.
"Занадто боягузливі"
Багато чоловіків зрадили б своїм дружинам, якби думали, що їм це зійде з рук. Але вони побоюються, що будуть спіймані через свою забудькуватість, необережність або інші фактори. Саме тому вони не обманюють.
Трудоголік
Справи і так забирають багато часу, і в якийсь момент мати коханку просто стає ще однією роботою. І якщо ваша коханка живе в іншому місті, все ще складніше.
Раніше ми писали про два головних правила, які можуть назавжди змінити ваше особисте життя.
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