Психологи пояснили, чому чоловікам важко ділитися своїми почуттям: топ 10 причин

Опитування, яке провели до Дня батька, показало основні причини, з яких чоловіки не можуть висловити свої почуття словами. І в першу чергу чоловікам здається, що розповідь про страхи та почуття може показати їх слабкими.

Якими є 10 головних причин, чому чоловіки соромляться висловлювати свої почуття, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Sun.

Чому чоловіки бояться говорити відверто

Дослідження показало, що стереотипи про чоловік, які намагаються виразити свої почуття на словах, дійсно можуть бути правдивими. Дуже багато чоловіків нервує через відверті розмови, бо вважають, що вони виглядають слабкими.

Майже 19% чоловіків легше розкривати свої емоції в записаному вигляді, ніж в особистій бесіді.

Серед основних причин були такі:

Страх через збентеження - 42%

Відчуття незручності - 39%

Нервозність через те, що вони виглядають слабкими - 30%

Сприймають свої почуття, як тягар - 26%

Бояться, що їх висміють - 19%

Бояться, що не зможуть сформулювати свої емоції, говорячи вголос - 23%

Не хочуть, щоб інші бачили, як вони плачуть - 13%

Визнають, що якби вони висловили свої почуття іншому чоловікові, це б викликало почуття слабкості - 10%

Кому чоловіки згодні відкриватися

Також дослідники з'ясували, що партнери - це люди, перед якими чоловікам найкомфортніше відкриватися, але з батьками та колегами їм вести змістовну бесіду значно важче.

Основні причини:

Не можу відкритися татові, бо він не висловлює мені своїх почуттів - 42%

Ми ніколи раніше не мали глибокої змістовної розмови - 42%

"Чоловікам може бути складно відкритися, тому що суспільство змусило їх вірити, що вразливість є ознакою слабкості, що стало однією з головних причин у нашому дослідженні. Однак прийняти вразливість - це сміливий вчинок, який може призвести до справжніх зв'язків і емоційного благополуччя", - каже старший автор журналу Hallmark Ендрю Дьюхірст, один з авторів дослідження.

Про що б хотіли розповісти чоловіки

Головна тема, про яку хотіли б розповісти чоловіки - це їхнє психічне здоров'я. Далі йдуть проблеми з фізичним здоров'ям і відчуття самотності.

Наступною сходинкою є хвилювання за фінансовий стан, фізичну незахищеність або як впоратися, коли хтось ображає їхні почуття.

Три чверті опитаних вважають важливим, щоб чоловіки мали місця, де вони можуть висловлювати свої почуття без жодного осудження.

34% чоловіків не були здивовані, дізнавшись, що самогубство є основною причиною смерті чоловіків віком до 50 років.

58% чоловіків не знають або не чули про жодну благодійну чи громадську організацію, до якої вони можуть звернутися за підтримкою, якщо вона потрібна.

"Для чоловіків відкриття може здатися схожим на крок до незвіданої території, але саме в ці моменти вразливості відбувається справжній ріст і зв'язок. Коли чоловіки дозволяють собі відчувати та виражати свої емоції, вони можуть відкрити для себе нове відчуття свободи та внутрішнього спокою", - пояснює голова клубу підтримки для чоловіків Люк Амблер.

Топ 10 причин, чому чоловіки не люблять говорити про свої почуття