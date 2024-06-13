Психологи объяснили, почему мужчинам тяжело делиться своими чувствами: топ 10 причин

Опрос, проведенный ко Дню отца, показал основные причины, по которым мужчины не могут выразить свои чувства словами. И в первую очередь мужчинам кажется, что рассказ о страхах и чувствах может показать их слабыми.

Каковы 10 главных причин, почему мужчины стесняются выражать свои чувства, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.

Почему мужчины боятся говорить откровенно

Исследование показало, что стереотипы о мужчине, пытающиеся выразить свои чувства на словах, действительно могут быть правдивыми. Очень многие мужчины нервничают из-за откровенных разговоров, потому что считают, что они выглядят слабыми.

Около 19% мужчин легче раскрывать свои эмоции в записанном виде, чем в личной беседе.

Среди основных причин были следующие:

Страх из-за смущения - 42%

Чувство неудобства - 39%

Нервозность из-за того, что они выглядят слабыми - 30%.

Воспринимают свои чувства, как бремя - 26%.

Боятся, что их высмеют - 19%

Боятся, что не смогут сформулировать свои эмоции, говоря вслух - 23%

Не хотят, чтобы другие видели, как они плачут - 13%

Признают, что если бы они выразили свои чувства другому мужчине, это бы вызвало чувство слабости - 10%.

Кому мужчины согласны открываться

Также исследователи выяснили, что партнеры - это люди, перед которыми мужчинам комфортнее всего открываться, но с родителями и коллегами им вести содержательную беседу значительно труднее.

Основные причины:

Не могу открыться папе, потому что он не выражает мне своих чувств - 42%

У нас никогда раньше не было глубокого содержательного разговора - 42%

"Мужчинам может быть сложно открыться, потому что общество заставило их верить, что уязвимость является признаком слабости, ставшей одной из главных причин в нашем исследовании. Однако принять уязвимость - это смелый поступок, который может привести к настоящим связям и эмоциональному благополучию", - говорит старший автор журнала Hallmark Эндрю Дьюхирст, один из авторов исследования.

О чем бы хотели рассказать мужчины

Главная тема, о которой хотели бы рассказать мужчины - это их психическое здоровье. Далее следуют проблемы с физическим здоровьем и чувство одиночества.

Следующей ступенью является волнение за финансовое состояние, физическую незащищенность или как справиться, когда кто-то оскорбляет их чувства.

Три четверти опрошенных считают важным, чтобы мужчины имели места, где они могут выражать свои чувства без осуждения.

34% мужчин не были удивлены, узнав, что самоубийство является основной причиной смерти мужчин в возрасте до 50 лет.

58% мужчин не знают или не слышали ни о какой благотворительной или общественной организации, в которую они могут обратиться за поддержкой, если она нужна.

"Для мужчин открытие может показаться похожим на шаг к неизведанной территории, но именно в эти моменты уязвимости происходит настоящий рост и связь. Когда мужчины позволяют себе испытывать и выражать свои эмоции, они могут открыть для себя новое чувство свободы и внутреннего покоя", - объясняет глава клуба поддержки для мужчин Люк Амблер.

Топ 10 причин, почему мужчины не любят говорить о своих чувствах