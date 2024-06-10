Кохання "соло". Як часто чоловіки та жінки себе задовольняють самостійно

Мастурбація - це спосіб задовільнити себе самостійно та зняти напругу. І хоча більшість чоловіків та жінок цим займається, тема мастурбації вважається табу. Як кажуть дослідники, все ще існує гендерна різниця, коли мова йде про самозадоволення. І цей процес навіть приносить користь здоров'ю.

Як часто чоловіки та жінки мастурбують та як це впливає на здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на звіт аналітиків Amorelie, який надали у Fit for run.

Як часто задовольняють себе чоловіки та жінки

Звіт аналітиків про секс показує, що чоловіки в середньому мастурбують 10,3 дня на місяць. У жінок ця цифра дещо скромніша - представниці прекрасної статі задовольняють себе в середньому 4,8 дня на місяць.

Чому такий великий розрив? Аналітики пояснюють це тим, що для жінок сольний секс часто стигматизується, що може призвести до відчуття сорому. Відсутність статевої освіти та обізнаності також відіграє свою роль. Майже 22% жінок зізналися, що ніколи не мастурбують. Серед чоловіків таких всього 11%.

Який вплив на здоров'я має мастурбація

Мастурбація приносить не тільки задоволення, але й допомагає зменшити стрес і покращити загальне самопочуття. Сольний секс дозволяє людині досліджувати власне тіло та з'ясовувати індивідуальні переваги.

Секс соло також покращує усвідомлення тіла та зміцнює впевненість у собі. А ще мастурбація покращує сон, бо вона допомагає зняти сильний стрес та розслабитися. А саме сильний стрес часто стає причиною проблем зі сном.

Задоволення соло позитивно впливає на увесь організм, бо під час цього процесу виділяються гормони щастя. А ще це може сприяти любові до себе. Згідно з кількома дослідженнями та опитуваннями було виявлено, що багато людей швидше засинають після мастурбації.

Мастурбація також є практично природним болезаспокійливим засобом і допомагає зменшити рівень гормону стресу адреналіну.

Після клімаксу виділяється гормон пролактин, який викликає у багатьох людей відчуття сильної втоми. Дослідження також показали, що оргазм може допомогти вам забути страхи та тривоги. Це можна використовувати, щоб зупинити компульсивні роздуми та спіралі думок, які заважають вам заснути.