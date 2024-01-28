Психологи пояснили, чи доречними є меми та анекдоти про війну

З початком повномасштабного вторгнення українці масово почали продукувати меми та анекдоти про війну. Сміх - це потужна зброя для зцілення, але і на нього можна подивитись з різних боків.

Про те, чи доречні меми про війну, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Центру психології та розвитку Kyiv dvoryk в Instagram.

Гумор, як спосіб впоратися з емоціями

"Гумор став потужною зброєю проти страху перед окупантами. Він допомагає зняти напругу. Наприклад, послати "русский военный корабль" - це теж прояв гумору та сміливості одночасно", - кажуть психологи.

Вони додають, що гумор часто стає помічником у терапії, адже через жарти нам легше говорити про складні або навіть ганебні речі.

Навіщо людям чорний гумор

"Похмурі та навіть образливі жарти допомагають зняти стрес. Дослідження показують, що чорний гумор дозволяє людині переоцінити ситуацію та перетворити на щось більш несерйозне. Щобільше, навіть самопринизливий гумор звільняє від напруги та стимулює додатковий викид ендорфіну", - пояснюють експерти.

За їхніми словами, з терапевтичної точки зору, чорний гумор - це ефективна техніка подолання тривоги та захисту від негативних почуттів, з якими ми ще не готові стикатися напряму.

Які небезпеки можуть ховатись за чорним гумором

"І хоча гумор та сміх значно покращують наше життя та допомагають пройти дуже складні події, а також відчути єдність, він не дає усвідомити травму та почати роботу з нею", - говорять психологи.

Вони зазначають, що часто гумор стає захисним механізмом, через який ми ніби дистанціюємося від свого болю та знецінюємо його.

"Співчуття та любов до себе - це головні інструменти на шляху до зцілення. І в цьому може допомогти психотерапія", - наголошують фахівці.