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Психологи объяснили, уместны ли мемы и анекдоты о войне

Воскресенье 28 января 2024 09:03
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Психологи объяснили, уместны ли мемы и анекдоты о войне Уместны ли шутки о войне (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

С началом полномасштабного вторжения украинцы массово начали создавать мемы и анекдоты о войне. Смех - это мощное оружие для исцеления, но и на него можно посмотреть с разных сторон.

О том, уместны ли мемы о войне, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Центра психологии и развития Kyiv dvoryk в Instagram.

Юмор, как способ справиться с эмоциями

"Юмор стал мощным оружием против страха перед оккупантами. Он помогает снять напряжение. Например, послать "русский военный корабль" - это тоже проявление юмора и смелости одновременно", - говорят психологи.

Они добавляют, что юмор часто становится помощником в терапии, ведь из-за шуток нам легче говорить о сложных или даже позорных вещах.

Зачем людям черный юмор

"Мрачные и даже оскорбительные шутки помогают снять стресс. Исследования показывают, что черный юмор позволяет человеку переоценить ситуацию и превратить в нечто более несерьезное. Более того, даже самоунизительный юмор освобождает от напряжения и стимулирует дополнительный выброс эндорфина", - объясняют эксперты.

По их словам, с терапевтической точки зрения черный юмор - это эффективная техника преодоления тревоги и защиты от негативных чувств, с которыми мы еще не готовы сталкиваться напрямую.

Какие опасности могут скрываться за черным юмором

"И хотя юмор и смех значительно улучшают нашу жизнь и помогают пройти очень сложные события, а также почувствовать единство, он не дает осознать травму и начать работу с ней", - говорят психологи.

Они отмечают, что часто юмор становится защитным механизмом, через который мы словно дистанцируемся от своей боли и обесцениваем ее.

"Сочувствие и любовь к себе - это главные инструменты на пути к исцелению. И в этом может помочь психотерапия", - подчеркивают специалисты.

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