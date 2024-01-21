Психологи поділились вправою, яка допомагає заспокоїти і дітей, і дорослих

Під час війни українці щоденно відчувають великий стрес, багато хто страждає від панічних атак та тривожних нападів. Тому вкрай необхідно володіти техніками, які допомагають заспокоїтись.

Про те, яку вправу потрібно виконувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Центру психології та розвитку Kyiv dvoryk в Instagram .

Яка вправа заспокоює

"Вправа "Обійми метелика" - це чудова універсальна техніка, яка гарантовано знизить рівень тривожності та допоможе сконцентруватись, коли це потрібно. Вона є надзвичайно простою, і використовувати "метелика" можна буквально будь-де - від власної кухні до громадського транспорту", - кажуть психологи.

Вони пояснюють, що в основі цієї вправи лежить білатеральна стимуляція, тобто одночасна активізація лівої та правої півкулі мозку.

"Вправа має науково доведену ефективність та походить з терапевтичного методу EMDR, рекомендованого для роботи з психологічними травмами", - додають експерти.

Як виконувати цю вправу

перехрестіть свої долоні та схрестіть великі пальці, наче ви показуєте метелика у театрі тіней

притисніть долоні до грудей під ключицями

по черзі м'яко постукайте долонями, наче метелик летить

Другий варіант виконання цієї вправи - обійняти себе, схрестивши руки, та по черзі похлопувати себе долонями нижче плечей.

"Вправу можна продовжувати настільки довго, скільки вам потрібно для заспокоєння. Вона також є ефективною під час панічної атаки або тривожного нападу у якості першої емоційної допомоги", - пояснюють психологи.

Як виконувати вправу "Обійми метелика" (фото: HowAreU)