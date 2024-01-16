Психолог назвала просту ознаку дитячої травми в дорослому віці
Дитячі травми можуть сильно впливати на життя у дорослому віці і більшість з нас не задумується про те, що ми реагуємо на певні ситуації неправильно сама через такі травми.
Яка ознака може вказувати на приховану дитячу травму, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис психолога Оксану Ключковську в Instagram.
Як проявляється травма у дорослому віці
Вона зазначає, що травма - це свого роду перенавантаження нервової системи, коли щось відбулось або занадто рано або тривало занадто довго чи інтенсивно.
Травма - це наслідок. Це не сама подія, а те, як вона вплинула на людину (розум, душу та тіло).
"Найбільший признак дитячої травми - це спроба переконати людей, які роблять тобі боляче, ставитися до тебе краще, а не просто піти", - пояснює психолог.
Що можна зробити
Як зазначає Оксана Ключковська, у таких випадках можна крок за кроком навчитись:
- Повертати нервову систему до стану спокою і розслаблення
- Можна створити нові нейронні зв'язки
- Можна обробити психологічний біль від травм
- Допомогти тілу звільнитися від накопиченої енергії виживання і повернутися до стану відчуття безпеки
- Та подарувати собі зцілення від травми
- Дружити та взаємодіяти з людьми, для яких повага, любов, підтримка - є нормою
- Бути з тими, хто хоче бути з тобою і це їх особистий, свідомий вибір
- Можна навчитися жити красиво, навіть якщо цього не змогли передати тобі батьки
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