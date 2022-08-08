Психологи определили, каким женщинам сложнее всего найти любовь

Речь идет о сильных и умных женщинах! И тому есть три основные причины.

Сильная женщина не терпит отсутствия амбиций

Сильная и умная женщина не терпит определенного поведения мужчины. Амбициозная и настойчивая, она не мирится с эгоизмом, ложью и ревностью своего спутника.

А еще она не потерпит, если тот окажется менее амбициозным, чем она.

Такая женщина отпугивает мужчин

Очень амбициозные и успешные женщины всегда очень пугают большинство мужчин. На самом деле за мачо и мужеством, которые некоторые из них могут демонстрировать, скрываются хрупкие существа.

Какой бы она ни была привлекательной, умная женщина может их отпугнуть. Действительно, застенчивый мужчина не всегда осмелится познакомиться с амбициозной и независимой женщиной.

Она не хочет нарушать свою налаженную жизнь

Такие женщины часто отказываются от отношений из-за страха, что это нарушит их повседневную жизнь. Действительно, если женщина развила свою социальную жизнь, она стремится искать партнера, который не нарушает ее привычки. Ведь отношения вносят значительные коррективы в расписание, время, эмоциональные затраты и тому подобное.

У нее завышенные ожидания

Умная образованная женщина будет требовать того же и от мужчины. Поэтому все кандидаты, которые неграмотно общаются, пишут, недостаточно эрудированные и интеллектуальные, будут отсеиваться сразу.