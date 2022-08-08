Психологи визначили, яким жінкам найскладніше знайти кохання

Мова йде про сильних і розумних жінок! І тому є три основні причини.

Сильна жінка не терпить відсутності амбіцій

Сильна і розумна жінка не терпить певної поведінки чоловіка. Амбітна і наполеглива, вона не мириться з егоїзмом, брехнею і ревнощами свого супутника.

А ще вона не потерпить, якщо той виявиться менш амбітним, ніж вона.

Така жінка відлякує чоловіків

Дуже амбітні та успішні жінки завжди дуже лякають більшість чоловіків. Насправді за мачо та мужністю, які деякі з них можуть демонструвати, ховаються тендітні істоти.

Якою б вона не була привабливою, розумна жінка може їх відлякати. Дійсно, сором'язливий чоловік не завжди наважиться познайомитися з амбітною і незалежною жінкою.

Вона не хоче порушувати своє налагоджене життя

Такі жінки часто відмовляються від стосунків через страх, що це порушить їхнє повсякденне життя. Дійсно, якщо жінка розвинула своє соціальне життя, вона прагне шукати партнера, який не порушує її звички. Адже стосунки вносять значні корективи в розклад, час, емоційні витрати тощо.

У неї завищені очікування

Розумна освічена жінка буде вимагати того самого й від чоловіка. Тому всі кандидати, які неграмотно спілкуються, пишуть, недостатньо ерудовані та інтелектуальні, будуть відсіюватись одразу.