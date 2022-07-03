Женщины с такой особенностью внешности - самые одинокие

Это парадоксально, но правда - красота может быть проклятием. Психологи подтверждают, что красивые женщины чаще всего страдают от одиночества.

Почему так происходит - читайте ниже в нашем материале Styler.

Как пишет Le Figaro, быть красивой девушкой (или красивым парнем) является социальным преимуществом, но усложняет поиск родственной души.

Сколько бы мы ни говорили о том, что внешность неважна, присмотритесь к знакомым парам, или к тем, кого просто встречаете на улице. Конечно, бывают исключения, но чаще всего - "к расивое с красивым, среднее со средним, менее красивое с менее красивым".

Наука подтверждает факт выбора по внешности

В 2008 году американские и голландские психологи, которые изучали супружеские пары, обнаружили, что подавляющее большинство супругов считают своих партнеров красивыми, со средним рейтингом 8/10 и три четверти оценок выше 7/10.

Ученые говорят, что мы бессознательно устанавливаем диапазон красоты, в котором ищем своего партнера: не менее красивого, чем мы сами, но и не слишком красивого.

Проклятие красоты

Мы редко решаемся попробовать соблазнить прекраснее себя, а точнее, учитывая то, "как мы о себе думаем" (одни недооценивают себя, другие переоценивают).

Следствием является то, что чем красивее женщина, тем менее красивыми она считает других, что уменьшает диапазон возможного выбора.

Не все так печально

Ученые говорят, что существует много других критериев, которые участвуют в формировании пары, и физическое влечение не является окончательным в любовной совместимости.