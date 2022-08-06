Почему мужчины и женщины изменяют, и как на это повлияла война: психолог раскрыла карты

Измена во время войны к сожалению становится более распространенным явлением в нашем обществе. Для многих женщин даже мысль об измене настолько невыносима, что они умышленно избегают близких отношений, чтобы не страдать впоследствии. Доверие и теплоту в отношениях в случае, если один из партнеров предал, придется выстраивать заново.

По статистике большинство мужчин и женщин изменяли своему партнеру. Сейчас война вносит свои коррективы во все сферы жизни, поэтому некоторые пары разведены километрами, а другие находятся друг с другом больше времени, чем раньше. Как эти факторы влияют на верность и измены?

Кто виноват и стоит ли прощать?

В целом мировой показатель неверности таков: 75% мужчин и 68% женщин в браке хотя бы раз изменяли своим половинкам. Интересно, что только 5% людей считают, что их партнер предавал или собирается это сделать в будущем.

Другими словами получается, что если в вашей жизни вам никто никогда не изменял - помните, что вы плохо информированы или еще не пришло время.

"Не секрет, что огромный страх заставляет как женщин, так и мужчин тратить драгоценные ресурсы на предупреждение неверности. Измена случается не просто так - это своеобразный звоночек, чтобы посмотреть, что не так в отношениях, где произошла "ошибка". Если в паре нет доверия, чтобы откровенно поговорить о своих желаниях и фантазиях, партнер может пойти искать это на стороне", - убеждена психолог Алена Щербань.

Причины неверности

Существуют данные ученых о том, что люди, которые себя уважают, вообще не представляют, что их партнер может им изменять, а тем более - уйти от них.

Они справедливо рассчитывают только на честные отношения и полную откровенность во всем. Такие пары часто очень крепкие, но бывают случаи, когда в них один из партнеров годами даже не догадывается о параллельной жизни другого.

По словам психолога, главная причина измены - нарушение эмоциональной близости пары, и как следствие - возникновение несбалансированных отношений, частые конфликты в семье, приводящие к накоплению обиды и негативных чувств.

Причина таких конфликтов - неумение слышать, слушать, замечать, доносить свои мысли, делиться своими чувствами и вообще об этом говорить.

"Важно не бояться измены, а уметь увидеть предателей и лжецов, уметь отличать их от других людей, когда вы уже влюблены. Сделать это бывает непросто, поэтому надо внимательно наблюдать в начале отношений. Человек, который врет по жизни в пустяковых моментах - обещал, не сделал, сказал одно, оказалось другое... вполне способен на измену в любви и в браке", - говорит психолог.

Алена Щербань (instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Также важно с первых дней отношений уметь отстаивать свои личностные границы.

"Часто я слышу о нарушении психологических границ, когда мужчина полностью присваивает себе женщину. Начинает что-то ей запрещать или решать на что она имеет право, а на что-нет. Это приводит к тому, что у нее со временем возникает желание создать свой мир - отдельный от партнера", - убеждена эксперт.

Война изменила причины измены

Во время войны на передний план вышли другие причины - это слишком близкий и тяжелый быт или длительная разлука.

"Не зря быт называют главным убийцей брака. Избежать "разборок и ссор, ответить на все проблемные вопросы нужно на семейном совете, детально проговорив все моменты", - рассказывает Алена Щербань.

Еще одной причиной для измены может быть отсутствие совместных планов.

"Практика планирования совместного будущего прекрасно укрепляет отношения. Особенно в военное время, когда все вокруг кажется хрупким и довольно туманным. К тому же это просто обязательное дело для тех, кто находится далеко друг от друга. В будущем партнер должен видеть вас рядом с собой", - убеждена психолог.

Как пережить предательство

Важно смотреть на измену с обеих сторон, понимать причины и последствия.

"Не все могут пережить предательство самостоятельно. Статистика говорит, что лишь 35% женщинам удается сохранить семью и себя в этом браке. Около 30% подают на безапелляционное развод и доводят его до конца. Наименее эмоциональные, их 25%, переживают ситуацию самостоятельно, внутри себя, но при этом остаются в браке, будто ничего и не произошло.

Однако назвать их семейную жизнь счастливой в будущем не приходится, измены скорее всего повторятся, и сплошь и рядом подобные отношения все же будут обречены на провал", - говорит семейный психолог.

На каком бы уровне ни была эмоциональная зрелость женщины, измена навсегда оставляет рубцы и шрамы. С точки зрения психологии - предательство похоже на перелом ноги или руки. Когда измена вскрывается, это не кризис, а шанс наконец увидеть реальность без иллюзий и увидеть, что в отношениях есть проблемные вопросы.