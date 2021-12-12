Психологи назвали типы мужчин, которые "убивают" женскую самооценку

Психологи говорят, что рядом с некоторыми мужчинами женщины вместо того, чтобы расцветать, развиваться и сиять, наоборот - чахнут, теряют привлекательность, уверенность в себе, превращаясь со временем в тень самой себя.

Почему так происходит, и с какими типами партнеров девушкам лучше не связываться, чтобы потом "не собирать себя" в кабинете психотерапевта, пишет Ukr.media.

"Контроллер"

В начале отношений желание мужчины контролировать женщину можно спутать с заботой и желанием помочь. Обычно такой человек всегда делает первые шаги, никогда не ставит вас перед выбором и всегда готов выступить с инициативой.

Да, это может показаться приятным, когда о тебе беспокоятся, принимают за тебя решения. Но со временем понимаешь, что попала в ловушку - ведь у тебя просто нет выбора поступать иначе, чем он решил, сказал.

"Контролеры" ко всему страшные ревнивцы. И вот ты оправиться не успела, как отчитываешься перед ним за все звонки, смски, отправляешь геолокацию...

Еще хуже, если вы наткнетесь на человека, целью которого является подавление вашей самооценки ради оправдания своих неудач в других сферах и таким образом повышение своей самооценки.

"Критикан"

Такой тип мужчины боится давить на женщину открытым контролем, поэтому он выбирает более простой путь - критики. Постоянно подавляя самооценку своей избранницы, он конечно же повышает свою.

Где бы вы ни оказались, он будет сравнивать вас со своими знакомыми, женщинами своих знакомых. Замечания относительно вашего макияжа, одежды, манеры вести себя, говорить, кулинарных способностей - норма в таких отношениях. При этом "критикан" никогда не сделает комплимент в вашу сторону, ему это и не нужно, а вот ваша низкая самооценка для него является гарантией того, что вы от него никуда не денетесь.

И вот вы - красавица, спортсменка, хозяйка, перспективный сотрудник компании превратились в жалкую "засранку" с лишним весом и без работы. Последнюю вы, конечно же оставили, чтобы угодить ему, проводя больше времени для удовлетворения его потребностей...

Агрессор

Нет, он может вас ни разу и пальцем не тронуть, а вы превратитесь в изможденную, избитую годами уставшую женщину даже не достигнув своего тридцатилетия.

Психологическое насилие (абьюз), его разновидность - газлайтинг - вещи, о которых мы стали громко заявлять, потому что терпение уже лопнуло.

Такой мужчина делает неуместны "комплименты", делает акцент на ваших проблемных темах, хотя вы и просили его не возвращаться к этой теме. Может делать из вас дуру, отрицая, что он вас обидел, подшутил (тот самый газлайтинг). "Тебе показалось", "Ты придумываешь" - вот такие ответы вы можете услышать, когда просите его вас не подкалывать, не обижать.

"Причинять добро" - еще одна отличительная черта агрессивного партнера. Он будет помогать вам даже тогда, когда вам это совсем не нужно, и если вы не похвалите его за "проявленную отвагу", вам сразу же припомнят все ваши недостатки. Показательными являются ситуации, когда вы просите его что-то сделать, он отказывает, но потом делает, когда вам уже этого не нужно, да еще и обижается, если вам это не понравилось.