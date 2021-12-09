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Психологи назвали три признака безнадежных отношений: как распознать крах

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 09:55
Психологи назвали три признака безнадежных отношений: как распознать крах Фото: Психологи назвали три признака безнадежных отношений (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Психологи назвали признаки того, что ваши отношения безнадежны. Специалисты говорят, что не стоит держаться за партнера, если становится очевидно, что союз с ним обречен на крах. И никакие квартирные, финансовые вопросы, дети, "ой, что люди скажут", не должны становиться причинами того, что вы цепляетесь за этот сдутый спасательный круг.

Об этом пишет Ukr.media.

Признак № 1: Отсутствие поддержки

Это нормально - рассчитывать, что ваш партнер возьмет на себя часть обязанностей - финансовых, бытовых, поддержит в сложных ситуациях. Если же вы понимаете, что проще сделать самому (самой), чем выслушивать, просить - это неправильно. Тем более, если партнер вам заявляет: "А как бы ты с этим справилась (справился), если бы меня не было рядом".

Признак № 2: Отсутствие взаимопонимания

Если оно нарушено, то партнеры всегда будут себя чувствовать неудовлетворенными. Вы чувствуете, что вам банально не с кем поговорить о том, что беспокоит, положить голову на плечо или на колени близкому человеку - в вашей паре проблемы, и серьезные.

Признак № 3: Постоянная неудовлетворенность друг другом

Взаимные придирки, ссоры, скандалы - значит, что ваш семейный баланс нарушился. Придирки и обвинения обычно не возникают на пустом месте. Возможно, партнеры перестали испытывать чувства друг к другу или оказались несовместимы в быту. Со временем конфликты будут только накапливаться, и совместная жизнь станет просто невыносимой.

Ранее психолог рассказала, почему изменяют мужчины, как это предотвратить, и стоит ли прощать.

Также психологи назвали тип женщин, которые притягивают лишь слабых мужчин.

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