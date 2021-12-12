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Психологи назвали типи чоловіків, які "вбивають" жіночу самооцінку

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Неділя 12 грудня 2021 11:25
Психологи назвали типи чоловіків, які "вбивають" жіночу самооцінку Фото: Психологи назвали типи чоловіків, які "вбивають" жіночу самооцінку (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Психологи говорять, що поруч з деякими чоловіками жінки замість того, аби розквітати, розвиватися і сяяти, навпаки - марніють, втрачають привабливість, впевненість в собі, перетворюючись з часом на тінь самої себе.

Чому так відбувається, і з якими типами партнерів дівчатам краще не зв'язуватись, аби потім "не збирати себе" в кабінеті психотерапевта, пише Ukr.media.

"Контролер"

На початку стосунків бажання чоловіка контролювати жінку можна сплутати з турботою і бажанням допомогти. Зазвичай такий чоловік завжди робить перші кроки, ніколи не ставить вас перед вибором і завжди готовий виступити з ініціативою.

Так, це може видатися приємним, коли про тебе турбуються, приймають за тебе рішення. Але з часом розумієш, що потрапила в пастку - адже в тебе просто нема вибору чинити інакше, ніж він вирішив, сказав.

"Контролери" до всього страшні ревнивці. І от ти оговтатися не встигла, як звітуєш перед ним за всі дзвінки, смски, відправляєш геолокацію...

Ще гірше, якщо ви натрапите на людину, метою якої є придушення вашої самооцінки заради виправдання своїх невдач у інших сферах і таким чином підвищення своєї самооцінки.

"Критикан"

Такий тип чоловіка боїться тиснути на жінку відкритим контролем, тому він обирає простіший шлях - критики. Постійно пригнічуючи самооцінку своєї обраниці, він звісно ж підвищує свою.

Де б ви не опинилися, він буде порівнювати вас зі своїми знайомими, жінками своїх знайомих. Зауваження щодо вашого макіяжу, одягу, манери поводитися, говорити, кулінарних здібностей - норма у таких стосунках. При цьому "критикан" ніколи не зробить комплімент у ваш бік, йому це й не потрібно, а ось ваша низька самооцінка для нього є гарантією того, що ви від нього нікуди не подінетеся.

І ось ви - красуня, спортсменка, господиня, перспективний співробітник компанії перетворилися на жалюгідну "засранку" із зайвою вагою і без роботи. Останню ви, звісно ж залишили, аби догодити йому проводячи більше часу задля задоволення його потреб...

Агресор

Ні, він може вас жодного разу й пальцем не торкнути, а ви перетворитеся у виснажену, побиту роками втомлену жінку навіть не досягши свого тридцятиріччя.

Психологічне насильство (аб'юз), його різновид - газлайтинг - речі, про які ми стали голосно заявляти, бо терпіти вже урвався той самий "терпець".

Такий чоловік робить недоречні "компліменти", робить акцент на ваших проблемних темах, хоча ви й просили його не повертатися до цієї теми. Може робити з вас дурепу, заперечуючи, що він вас образив, підколов (той самий газлайтинг). "Тобі здалося", "Ти придумуєш" - от такі відповіді ви можете почути, коли просите його вас не підколювати, не ображати.

"Заподіювати добро" - ще одна відмінна риса агресивного партнера. Він буде допомагати вам навіть тоді, коли вам це зовсім не потрібно, і якщо ви не похвалите його за "проявлену відвагу", вам одразу ж пригадають усі ваші недоліки. Показовими є ситуації, коли ви просите його щось зробити, він відмовляє, але потім робить, коли вам вже цього не потрібно, та ще й ображається, якщо вам це не сподобалося.

Раніше психологи назвали тип жінок, які притягують лише слабких чоловіків.

Також ми писали про три ознаки безнадійних стосунків.

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