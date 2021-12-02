Психологи назвали тип жінок, які притягують лише слабких чоловіків

Психологи кажуть, що є певний тип жінок, які магнітом притягують слабких чоловіків. Мова йде про таких "самців", які в стосунках проявляють байдужість і (або) тиранію, а в житті нічого з себе не представляють.

Недовірлива

Така жінка може викликати у чоловіка бажання заслужити її схвалення, любов, близькість. Часто до таких жінок пристають чоловіки, до яких матір в дитинстві ставилася так само: спочатку вимагала щось, а потім хвалила.

Невибаглива

Якщо ви щодуху намагаєтеся показати, що вам не потрібні від чоловіка подарунки, увага, самі себе можете забезпечити і за все заплатити, ви будете притягувати слабаків. Адже сильним чоловікам подобається радувати свою супутницю, яка не боїться показати, що вона може бути безпорадною.

Та, що любить вухами

Слабкі чоловіки можуть підтримати словами, говорити красиво, обіцяти багато... але недовго. Якщо ви любите вухами, обов'язково знайдеться такий, що буде співати соловейком, а на ділі виявиться байдужим. Адже красиві слова рано чи пізно закінчаться, а разом з ними і його "словесне" кохання.

Та, яка хоче бути потрібною і важливою

Деякі жінки щосили прагнуть бути потрібною, важливою чоловікові. Такі завжди можуть прийти на допомогу, дати грошей, виручити, підтримати, пробачити. Чоловік, який від природи слабкий, поруч з такою жінкою перетворюється на тюленя викинутого на берег.

Дівчинка без батька

Якщо батька не було в житті дівчинки або він був якимось токсичним і негативним по відношенню до мами і до неї самої, то в міру дорослішання така дівчина або жінка буде вибирати неправильних супутників.

Що робити?

Якщо ви впізнали себе і свою ситуацію, експерти радять перш ніж поринати в чергові стосунки, які найімовірніше знову принесуть розчарування, провести внутрішню роботу над собою. А в деяких випадках без консультацій зі спеціалістами не обійтися.