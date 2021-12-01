Названы главные ошибки женщин в отношениях: не делайте так, чтобы не потерять любимых

Отношения между мужчиной и женщиной, хотим мы того или нет, всегда серьезная работа. Нам всем конечно бы хотелось, чтобы все складывалось гармонично само собой, но так не бывает. На самих "бабочках в животе" далеко не уедешь.

Поэтому психологи дают некоторые советы женщинам, как не наделать ошибок с самого начала отношений, пишет Nashamama .

Вас что-то беспокоит, но вы молчите

Эксперты называют такую ошибку одной из главных в отношениях. Главное правило здесь - будьте честным с собой и своим партнером. Не нравится что-то - говорите.

Если вы сами не понимаете, что с вами происходит, задайте сначала себе вопрос: "Что меня действительно беспокоит?".

Мужчины не медиумы, читать мысли не умеют

Часто женщины ждут, что мужчина угадает, что вам нравится вместо того, чтобы прямо сообщить ему об этом.

Психологи опять же советуют использовать старый метод - вербальный. Он это оценит, а вы будете счастливы получить то, что действительно нравится.

Дорисовывание картинки из-за нехватки информации

Мужчины так же люди, как и женщины, и им свойственно расстраиваться, быть не в настроении. И часто женщины принимают это в свой адрес, делая предположения на основе догадок.

"Возможно это потому, что что-то я сделала не так", - такая навязчивая мысль может поселиться в вашей голове.

А на самом деле он может быть расстроен из-за проигрыша любимой команды или "запары" на работе.

Прекратите создавать сценарии в своей голове. Просто проясняйте ситуацию всякий раз, когда вас одолевают сомнения.

Вы расстроены и обижены, но на вопрос "Что случилось?", отвечаете "Ничего"

"Киця, ты обиделась? - Нет. - Сильно? - Так". Это не совсем эффективный способ справиться с напряженной ситуацией или решить конфликт.

Обсуждайте то, что вас беспокоит, это - ключ к успешным отношениям.

Вы начинаете с ним разговаривать, не убедившись, что он "с вами"

Психологи напоминают, что большинство мужчин однозадачны и конкретны. Если он чем-то занят, его внимание лишь в этом месте.

Это означает, что ему нужно прекратить делать то, что он делает, и только тогда он сможет слушать вас.

Убедитесь, что он не занят каким-то задачей, прежде чем начать с ним диалог, или попросите его отвлечься и обратить на вас внимание.