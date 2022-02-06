Психологи назвали самые действенные способы удержать мужчину в начале отношений

Начало отношений - очень приятный и в то же время, непростой период, когда вы совершенно не уверены, есть ли у них будущее. Именно на старте разрушается большинство некрепких пар. И это часто становится ударом, особенно для женщин, которые ищут в новом кавалере спутника жизни, единственного, ту самую судьбоносную "половинку".
Психологи рассказали, как извлечь из неудачных попыток важные уроки и впредь не повторить ошибки с тем мужчиной, который вам действительно важен и нужен. Об этом пишет Ladypulse.
Так уж сложилось, что мужчины привыкли играть по своим правилам и навязывать их женщине в начале отношений. Если вы не хотите попасть в зависимость от привычек и желаний партнера, установите рамки, аккуратно поставив его на место.
К примеру, если он вам звонит в позднее (рабочее) время, не хватайтесь сразу за телефон. Потом отпишитесь, что спали или были заняты. В таком случае мужчина начнет задумываться, когда удобно вам позвонить или когда к вам прийти.
"Набор джентльмена" - ресторан, кино, вино, свечи - это конечно хорошо в какой-то мере. Но попробуйте удивить кавалера, предложив ему пойти в тир, покататься на картах, либо сходить на современную постановку в театр.
Таким вы не только покажите разнообразие своих интересов, но и подстегнете мужчину развиваться вместе.
В начале отношений нет ничего криминального, чтобы задавать вопросы (не всегда удобные), чтобы лучше узнать мужчину. Конечно же "Сколько ты зарабатываешь?", "Когда мы поженимся?" - вопросы так себе...
Но много информации можно узнать обходными путями, осторожно спровоцировав его на откровения. Например, вспомните интересную историю из своего детства (юности), и он расскажет вам свою. Таким образом вы покажете, что он вам интересен, а также узнаете больше информации о нем.
Поиграть в неприкосновенность, "снежную королеву", личные границы - конечно же нужно, но до определенного момента. Психологи советуют не стесняться в разговорах с новым партнерам затрагивать самые сокровенные темы, не стесняться говорить о себе, о своих чувствах.
Если он вам действительно интересен, нравится, скажите ему об этом. Таким образом мужчина расслабится, проникнется к вам доверием, и тогда вы узнаете, кто перед вами на самом деле, и есть ли у вас с ним перспективы.
Прекратите играть и натягивать на себя маски. Предстаньте перед мужчиной такой, какая вы есть. Психологи говорят, что лучше уж сразу расставить точки над "і", чем он потом все равно уйдет разочаровавшись.
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