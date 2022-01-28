Мужчина мгновенно теряет интерес к женщине из-за этих шести вещей

Многие женщины переживают разочарование за разочарованием в отношениях и часто не могут понять, что не так. Психологи раскрыли истинные причины, почему мужчины могут быстро терять интерес к новой знакомой, остывать и исчезать.

Вам не хватает самоуважения

Интересно, что мужчина очень быстро может раскусить, когда вы сильно хотите его заполучить, у вас нет границ личного пространства, и вы готовы стерпеть что угодно.

Если ваша интуиция говорит, что с вами обращаются неподобающе, врут в глаза, выказывают неуважение, проведите черту и не забывайте о своих интересах. Даже если мужчина, убеждающий вас в обратном, красив, словно бог, и вы таете от одной его улыбки.

Установить четкие границы - с любовью к самой себе и вашему партнеру. Если он действительно питает к вам чувства, он примет это, а если нет - зачем вам такие отношения.

Это правда: мужчины любят и уважают женщин, которые любят и уважают сами себя.

Вы проецируете на него свой негатив

Вторая вещь, заставляющая мужчин терять к вам интерес - это проецирование на него собственного негатива и недостатков. Вам следует сначала разобраться в себе, решить клубок внутренних проблем.

Иначе он не будет чувствовать, что не может открыться в полной мере, ведь вы с самого начала смотрите на него предвзято.

У вас есть незажившие эмоциональные травмы, полученные в прошлых отношениях

Если вы будете выплескивать на нового мужчину боль, которую вам причинили прошлые отношения, это изначально обречено на провал.

Эти проекции могут быть настолько сильными, что даже когда намерения мужчины вполне искренни, вы все равно видите в них лишь ложь и коварство, возводя вокруг себя стены из подозрительности и страха.

В результате он неизбежно утрачивает интерес, так как чувствует, что в битве за вас ему не победить ваше прошлое. Ведь вы словно не замечаете его настоящего, видя в нем что-то негативное и неприятное, некогда случившееся с вами.

Вы обвиняете других во всех бедах

Когда в любой ситуации вы начинаете обвинять окружающих во всех своих бедах, мужчина начинает подсознательно понимать, что рано или поздно дело дойдет и до него, и что в этой битве ему не победить.

Если он заметит, что вы обвиняете в своем дурном настроении кого угодно, но только не саму себя, это может привести к тому, что со временем он полностью утратит к вам интерес.

Вы его не уважаете

Если мужчина замечает, что вы постоянно поднимаете на смех его принципы и убеждения, что вы позволяете себе отчитывать его на людях, естественно, он сбежит от вас при первом удобном случае.

Именно поэтому всегда стоит присматриваться к тому, как и в какой манере вы общаетесь с интересующим вас мужчиной.

Вы не любите себя так, как того заслуживаете

Любовь к себе – вот настоящий ключ к счастливой жизни. Если мужчина чувствует, что вам недостает любви к самой себе, и вы даже не пытаетесь как-то это исправить, он тоже не сможет вас полюбить.

Прежде всего стоит отыскать в самой себе готовность любить, ценить и уважать себя такой, какая вы есть.