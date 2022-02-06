Психологи назвали найдієвіші способи утримати чоловіка на початку стосунків

"Акуратно" поставте його на місце

Так уже склалося, що чоловіки звикли грати за своїми правилами і нав'язувати їх жінці на початку відносин. Якщо ви не хочете потрапити в залежність від звичок і бажань партнера, встановіть рамки, акуратно поставивши його на місце.

Наприклад, якщо він вам дзвонить в пізній (робочий) час, не хапайтеся відразу за телефон. Потім відпишіться, що спали або були зайняті. В такому випадку чоловік почне замислюватися, коли зручно вам зателефонувати або коли до вас прийти.

Урізноманітніть його життя

"Набір джентльмена" - ресторан, кіно, вино, свічки - це звичайно добре в якійсь мірі. Але спробуйте здивувати кавалера, запропонувавши йому піти в тир, покататися на картах, або сходити на сучасну постановку в театр.

Таким ви не тільки покажіть різноманітність своїх інтересів, але і підстьобне чоловіка розвиватися разом.

Проявіть цікавість

На початку відносин немає нічого кримінального, щоб ставити питання (не завжди зручні), щоб краще пізнати чоловіка. Звичайно ж "Скільки ти заробляєш?", "Коли ми одружимося?" - питання так собі...

Але багато інформації можна дізнатися обхідними шляхами, обережно спровокувавши його на одкровення. Наприклад, згадайте цікаву історію зі свого дитинства (юності), і він розповість вам свою. Таким чином ви покажете, що він вам цікавий, а також дізнаєтеся більше інформації про нього.

Говоріть про почуття

Пограти в недоторканність, "снігову королеву", особисті кордони - звичайно ж потрібно, але до певного моменту. Психологи радять не соромитися в розмовах з новим партнерам зачіпати найпотаємніші теми, не соромитися говорити про себе, про свої почуття.

Якщо він вам дійсно цікавий, подобається, скажіть йому про це. Таким чином чоловік розслабиться, перейметься до вас довірою, і тоді ви дізнаєтеся, хто перед вами насправді, і чи є у вас з ним перспективи.

Будьте собою

Припиніть грати і натягувати на себе маски. Постаньте перед чоловіком такою, яка ви є. Психологи кажуть, що краще вже відразу розставити крапки над "і", ніж він потім все одно піде розчарувавшись.