Психологи назвали принцип виховання, який шкодить дитині навіть у дорослому віці

Усі батьки прагнуть, аби їхня дитина була чемною, ввічливою та доброю. Але психологи застерігають, що так можна виховати зручну для інших людину, яка намагатиметься всім догодити й відмовлятиметься від власних потреб.
Про це пишуть на сторінці ментального здоров'я "Бути зараз" в Instagram.
"Багатьох дівчат із самого дитинства навчають бути ввічливими, доброзичливими й уважними до почуттів інших людей, навіть якщо це шкодить їм самим. У результаті дівчатка стають жінками, що прагнуть недосяжної досконалості й говорять "так" речам, яких насправді не хочуть робити", - пояснюють психологи.
Що більше жінки зосереджуються на тому, аби бути хорошими для інших, тим сильніше вони віддаляються від власного "Я", своїх потреб і бажань. Проте трошки "поганої жіночої енергії" нікому не завадить, впевнені експерти.
"Феномен "хорошої дівчинки" - це модель поведінки, сформована на основі рис, які схвалюють у маленьких дівчаток і водночас не підтримують у хлопчиків. За відхилення від неї засуджують, соромлять чи сварять.
Маленькій дитині важливо відчувати цінність та отримувати схвалення від значущих дорослих, тому поступово дівчатка засвоюють найбільш прийнятну поведінку й догоджають іншим, щоб отримувати любов та увагу.
Не маючи іншого способу задовольнити свою потребу в близькості, вони виростають у жінок, які роблять все, аби здаватися ідеальними та задовольняти мінливі очікування оточування.
"Феномен "хорошої дівчинки" ґрунтується на твердженні: якщо хочеш, щоб тебе любили - маєш бути приємною і доброю до всіх. Однак попри всі старання, догодити всім неможливо, а постійне переймання потребами інших шкодить у довготривалій перспективі", - кажуть експерти.
"Хороші дівчатка" мають переконання, що її цінність залежить від того, наскільки вона успішна і корисна. Вони думають, що гнів небезпечно або неприємно відчувати. Конфлікти сприймають як загрозу. Їм краще нічого не просити, ніж отримати відмову.
Необхідно змістити фокус з інших на себе. Поведінка "хорошої дівчинки" є способом самозбереження. Вона виникла, щоб захистити дитину від загрози, якої та була навчена боятися. Наприклад відторгнення, проявів агресії чи насильства.
Наступні запитання допоможуть дослідити власну поведінку "хорошої дівчинки":
Раніше ми розповідали про те, яку казку психологи не радять читати дітям, бо вона шкодить психіці.
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